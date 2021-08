Cotes de paris basées sur les projections Awesemo NFL DFS ⋆ 10z viral

in

Les accessoires des joueurs de paris de la NFL sont peut-être les cotes les plus battables que les paris sportifs offrent aujourd’hui. La plupart de ces paris sportifs externalisent leurs cotes et il y en a tellement qu’ils ne peuvent pas les obtenir correctement. La façon dont les paris sportifs ont tendance à gérer ces paris consiste à limiter les parieurs avertis aux petits paris uniquement tout en permettant aux joueurs moins qualifiés de miser des paris énormes sur les paris perdants. Cela signifie que vous devriez profiter de ces paris pendant que vous le pouvez.

Les probabilités attendues sont basées sur les projections et simulations d’Awesemo. Ceux-ci ne sont pas nécessairement conçus pour calculer de manière optimale les pourcentages de chaque pari – mais ils devraient donner une excellente base de référence pour les paris qui devraient être rentables et ceux qui devraient être évités.

Outil d’accessoires de joueur de paris NFL

Outil d’accessoires de joueur NFLBetting d’Awesemo

Passage TD

PatTdProp

Nom Yards Projection Sous Cotes Plus Cos Sous ROI Over ROI Baker Mayfield 3 950,50 3 813,45 54,14 45,86 1,21 -14,26 Ben Roethlisberger 3 900,50 4 013,80 45,85 54,15 -14,28 1,23 Carson Wentz 3 850,50 4 045,49 43,31 56,98. Dak -19,03 3 800,50 3 775,03 50,36 49,64 -5,85 -7,20 Derek Carr 4 050,50 4 261,86 43,13 56,87 -19,36 6,31 Jalen Hurts 3 650,50 3 578,00 52,11 47,89 -2,58 -10,47 Jared Goff 3 995,50 4,127,46 -15,37 54,17 44,80 55,20 -16,25 3,20 Justin Herbert 4 450,50 4 258,20 55,33 44,67 3,44 -16,49 Kirk Cousins ​​4 200,50 4 259,45 47,70 52,30 -10,82 -2,23 Kyler Murray 4 150,50 4 362,13 43,27 56,73 -19,11 6,06 Lamar Jackson 3 450,16 13,74 Matthew Stafford 4 595,50 4 631,73 48,48 51,52 -9,37 -3,68 Patrick Mahomes 5 050,50 5 359,08 42,13 57,87 -21,24 8,19 Russell Wilson 4 250,50 4 403,99 45,01 54,99 -15,86 2,81 Ryan Fitzpatrick 3 900,50 4 453,56 34,05 65,95 -36,35 23,30 Ryan Tannehill 4 200,50 3 940,60 58,00 42,00 8,42 -21,47 Sam Darnold 3 950,50 3 997,53,3 Lawrence 52,97 52 -4 6,00 8,42 -21,47 4 050,50 4 154,99 46,25 53,75 -13,54 0,49 Tua Tagovailoa 4 000,50 3 774,81 57,21 42,79 6,95 -20,00 Zach Wilson 3 800,50 3 349,62 66,52 33,48 24,37 -37,42

Les chantiers de dépassement

TD se précipitant

Cours de précipitation

RuYdProp

Nom Yards Cotes de projectionSous cotesSupérieures au ROI supérieur au ROI AJ Dillon 690,50 629,06 58,11 41,89 8,63 -21,68 Aaron Jones 1 050,50 935,09 59,75 40,25 11,71 -24,76 Alvin Kamara 945,50 895,19 55,42 44,58 3,61 -16,66 kel. 47,09 -1,08 -11,97 Chase Edmonds 650,50 733,26 44,26 55,74 -17,26 4,21 Chris Carson 1 000,50 897,81 59,18 40,82 10,63 -23,68 Christian McCaffrey 1 200,50 1 221,58 50,58 49,42 -5,43 -7,62 Clyde Edwards-Helaire 5 900,50 891,00 645,77 75,40 24,60 40,95 -54,00 Dalvin Cook 1 375,50 1 480,33 47,04 52,96 -12,07 -0,98 Damien Harris 845,50 951,20 44,37 55,63 -17,04 3,99 Daniel Jones 400,50 494,91 37,18 62,82 -30,49 17,44 Darrell Henderson Jr. 44,09 4,53 -17,58 Derrick Henry 1 555,50 1 669,74 47,19 52,81 -11,77 -1,28 Ezekiel Elliott 1 100,50 1 186,60 46,92 53,08 -12,28 -0,77 Gus E vers 600,50 589,92 52,91 47,09 -1,09 -11,96 JK Dobbins 1 050,50 1 025,95 53,30 46,70 -0,35 -12,70 Jalen Hurts 655,50 867,63 33,56 66,44 -37,26 24,21 Jamaal Williams 525,50 5 645,77 39,49 48 60,12 – 51267,5 613,81 57,76 42,24 7,99 -21,04 Javonte Williams 800,50 727,32 58,30 41,70 8,98 -22,03 Joe Mixon 995,50 996,58 51,65 48,35 -3,43 -9,62 Jonathan Taylor 1 275,50 1 085,98 62,95 37,05 17,69 -30,74 Josh Allen 480,50 479,1950 – 50,50 8,98 -22,03 Kareem Hunt 650,50 612,03 55,85 44,15 4,42 -17,47 Kyler Murray 680,50 862,16 35,82 64,18 -33,03 19,98 Lamar Jackson 945,50 1 115,83 39,82 60,18 -25,56 12,51 Latavius ​​Murray 550,50 537,12 53,37 -12,63 – 650,23 4-1246. Carter 575,50 521,52 58,48 41,52 9,33 -22,38 Mike Davis 800,50 866,89 46,65 53,35 -12,78 -0,27 Miles Sanders 1 000,50 1 024,88 50,15 49,85 -6,24 -6,81 Myles Gaskin 750,50 642,03 62,61 37,39 17,05 -30,10 Najee Harris 990,50 884,06 59,56 40,44 11,35 -24,40 Nick Chubb 1 350,50 1 355,21 51,50 48,50 -3,73 -9,32 Ronald Jones II 770,50 707,99 57,50 42,50 7,50 -20,55. Lawrence 31 3253 Etienne 79.50 370,11 42,08 57,92 -21,34 8,29

Cours de réception

RecYdProp

Nom Yards Projection CotesSous CotesSupérieures au ROI Supérieur au ROI AJ Brown 1 175,50 1 094,12 56,29 43,71 5,24 -18,29 AJ Green 545,50 449,46 65,45 34,55 22,36 -35,41 Adam Thielen 990,50 936,66 55,14 -44,86 3,08 -16,13 Allen 1,11 Robinson – 1 0905,6 Amari 1 069,31 57,98 42,02 8,39 -21,44 Antonio Brown 745,50 819,65 44,93 55,07 -16,01 2,96 Austin Hooper 500,50 555,21 43,94 56,06 -17,85 4,80 Blake Jarwin 525,50 520,83 51,56 48,44 -3,61 -9,44 Brandin Cooks 895,50, 897,02 -0,04 -13,01 Breshad Perriman 745,50 778,68 48,24 51,76 -9,82 -3,23 Calvin Ridley 1 350,50 1 348,53 51,29 48,71 -4,12 -8,93 Agneau Ceedee 1 050,50 1 062,30 50,42 49,58 -5,74 -7,31 Chase Claypool. 5,68 -18,73 Cole Beasley 795,50 816,47 49,41 50,59 -7,63 -5,42 Cole Kmet 495,50 454,74 57,23 42,77 6,99 -20,04 Cooper Kupp 1 005,50 1 062,62 47,46 52,54 -11,26 -1,79 Corey Davis 805,50 810,80 50,73 49,27 -5,15 -7,90 Courtland Sutton 950,50 815,83 62,34 37,66 16,54 -29,59 Curtis Samuel 700,50 762,37 45,57 54,43 -14,81 1,76 D’Andre Swift 375,50 462,36. -17,26 Darnell Mooney 705,50 701,61 51,57 48,43 -3,59 -9,46 Darren Waller 1 050,50 1 074,38 49,35 50,65 -7,74 -5,31 DeAndre Hopkins 1 350,50 1 276,92 55,15 44,85 3,10 -16,15 Deebo Samuel 895,50 834,8901.zel. Devante Parker 810,50 825,88 49,90 50,10 -6,72 -6,33 Devonta Smith 775,50 768,33 51,83 48,17 -3,10 -9,95 Diontae Johnson 975,50 917,75 55,51 44,49 3,78 -16,83 DJ Chark JR. 905,50 910,54 50,80 49,20 -5,02 -8,03 DJ Moore 1 190,50 1 078,44 58,29 41,71 8,97 -22,02 Dk Metcalf 1 255,50 1 284,76 49,61 50,39 -7,25 -5,80 Elijah Moore 705,50 603,07 62,65 37,35 17,12 -30,17,61,11,11,1284,76 49,61 50,39 -7,25 -5,80 Elijah Moore 705,50 603,07 62,65 37,35 17,12 -30,17. 48,97 -4,59 -8,46 Evan Engram 600,50 523,13 61,22 38,78 14,45 -27,50 George Kittle 1 025,50 1 090,15 46,72 53,28 -12,67 -0,38 Gerald Everett 505,50 506,48 50,79 49,21 -5,05 -8,00 Henry Ruggs III. 12,45 63,68 -76,73 Irv Smith Jr. 575,50 627,86 45,01 54,99 -15,85 2,80 Ja’Marr Chase 1 025,50 913,75 59,52 40,48 11,27 -24,32 Jalen Reagor 675,50 602,16 59,48 40,52 11,21 -24,26 Jared Cook 525,94. 44,84 3,11 -16,16 Jaylen Waddle 750,50 594,74 68,43 31,57 27,94 -40,99 Jerry Jeudy 920,50 770,11 64,29 35,71 20,18 -33,23 Juju Smith-Schuster 790,50 732,56 56,61 43,39 5,84 -18,89 Julio Jone s 995,50 1 023,37 49,30 50,70 -7,83 -5,22 Justin Jefferson 1 325,50 1 347,27 50,07 49,93 -6,40 -6,65 Kadarius Toney 505,50 370,34 74,38 25,62 39,05 -52,10 Keenan Allen 1 025,50 1 023,65 1 000 51,31 48,69 -4,50 Go -1269. 800,50 824,68 48,84 51,16 -8,69 -4,36 Mark Andrews 775,50 716,01 56,77 43,23 6,13 -19,18 Marquise Brown 800,50 713,02 59,54 40,46 11,32 -24,37 Marvin Jones 825,50 872,22 47,48 52,52 -11,11,24 -1,81 Mecole 8 Hardman. 685,21 62,54 37,46 16,92 -29,97 Mike Evans 1 050,50 962,61 57,44 42,56 7,38 -20,43 Mike Gesicki 685,50 631,55 56,93 43,07 6,44 -19,49 Mike Williams 900,50 760,10 63,61 36,39 18,91 -31,96 Noah Fant 690,03 580,21 6476 6,75 -19,80 Rashod Bateman 605,50 567,70 55,76 44,24 4,25 -17,30 Rob Gronkowski 490,50 528,24 45,86 54,14 -14,27 1,22 Robby Anderson 955,50 862,83 58,52 41,48 9,41 -22 0,46 Robert Woods 995,50 991,93 51,43 48,57 -3,84 -9,21 Rondale Moore 545,50 421,44 70,37 29,63 31,56 -44,61 Russell Gage 700,50 738,65 47,61 52,39 -10,99 -2,06 Stefon Diggs 1 350,50 1 401,99 48,64 51,36 -9,06 . 1,40 TY Hilton 775,50 811,70 48,10 51,90 -10,08 -2,97 Tee Higgins 1 050,50 1 018,87 53,33 46,67 -0,30 -12,75 Terry McLaurin 1 180,50 1 227,54 48,53 51,47 -9,27 -3,78 Travis Kelce 1 300,50 1 400,12.13 -14,88 54-12 Tyler Higbee 650,50 698,90 46,01 53,99 -13,98 0,93 Tyler Lockett 1 000,50 1 012,87 50,34 49,66 -5,89 -7,16 Tyreek Hill 1 350,50 1 341,07 51,67 48,33 -3,40 -9,65 Will Fuller 875,50 862,73 52,21 47,79 -2,40

TD de réception

Réceptions

