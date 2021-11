Cotes de titre pour les pilotes finaux du championnat 4

Après neuf courses éliminatoires de la NASCAR Cup Series remontant à septembre, les 16 prétendants au championnat d’origine ont été réduits aux quatre derniers.

Kyle Larson, Chase Elliott, Martin Truex Jr. et Denny Hamlin sont les derniers debout, et ils courront pour le titre dimanche au Phoenix Raceway (15 h HE, NBC).

Larson entre dans la course Championship 4 avec un record de neuf victoires cette saison, et des quatre derniers pilotes, il est le seul à se qualifier automatiquement pour la course au titre avec une victoire lors de la précédente ronde éliminatoire. Les trois autres pilotes ont tous obtenu leur place en fonction des points gagnés au classement des pilotes.

Mais rien de tout cela n’a d’importance maintenant.

Les pilotes du championnat 4 s’affronteront à Phoenix dimanche dans une course gagnant-gagnant pour le trophée géant de NASCAR. Mais ils n’ont pas besoin de gagner la course pour remporter le championnat, car la couronne revient au pilote ayant le meilleur résultat parmi les quatre derniers. Cependant, comme l’ont montré ces dernières années, le vainqueur du championnat prend généralement le drapeau à damier de toute façon.

Dans la finale de la saison Hendrick Motorsports contre Joe Gibbs Racing, le champion en titre Elliott et le champion 2017 Truex courent tous les deux pour leur deuxième titre, tandis que Larson et Hamlin cherchent leur premier.

Alors à quelques jours de la fin de la saison alors que NASCAR se prépare à couronner un autre champion, voici un aperçu des chances des quatre pilotes de remporter le titre, selon Tipico Sportsbook jeudi, ainsi qu’une ventilation de leurs performances passées à Phoenix et cette saison.

Kyle Larson, Chevrolet n ° 5 Hendrick Motorsports +175

Statistiques de Phoenix Raceway

Débuts : 14

Course de printemps Phoenix 2021 : 7e

Meilleur résultat : 2e, 2017

Top 5 : 5

Top 10 : 8

Début moyen : 7,3

Finition moyenne : 11,6

Tours menés : 72

Statistiques de la saison 2021

Victoires : 9

Top 5 : 19

Top 10 : 25

Tours menés : 2 474

Chase Elliott, Chevrolet n ° 9 Hendrick Motorsports +250

Statistiques de Phoenix Raceway

Débuts : 11

Course de printemps Phoenix 2021 : 5e

Meilleur résultat : 1er 2020

Top 5 : 4

Top 10 : 7

Début moyen : 4,7

Finition moyenne : 11,2

Tours menés : 402

Statistiques de la saison 2021

Victoires : 2

Top 5 : 14

Top 10 : 20

Tours menés : 858

Denny Hamlin, n°11 Joe Gibbs Racing Toyota +270

Statistiques de Phoenix Raceway

Débuts : 32

Course de printemps Phoenix 2021 : 3e

Meilleur résultat : 1er, 2012 et 2019

Top 5 : 15

Top 10 : 19

Début moyen : 9,8

Finition moyenne : 10,8

Tours menés : 854

Statistiques de la saison 2021

Victoires : 2

Top 5 : 18

Top 10 : 24

Tours menés : 1 502

Martin Truex Jr., n°19 Joe Gibbs Racing Toyota +350

Statistiques de Phoenix Raceway

Débuts : 31

Course de printemps Phoenix 2021 : 1er

Meilleur résultat : 1er 2021

Top 5 : 5

Top 10 : 13

Début moyen : 11,9

Finition moyenne : 15,4

Tours menés : 187

Statistiques de la saison 2021

Victoires : 4

Top-5 : 12

Top 10 : 19

Tours menés : 793

Alors que Larson est clairement le favori pour tout gagner – et il a été tout au long des séries éliminatoires et pendant une grande partie de la saison – si vous cherchez une option alternative sur laquelle parier, pensez à Truex. Au début des séries éliminatoires de NASCAR, nous avons prédit que Truex remporterait la finale de la saison et son deuxième championnat, et nous nous en tenons à ce choix.

