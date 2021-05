Cotes des élections à Hartlepool: les conservateurs sont sur la bonne voie pour une victoire historique alors que le mur rouge du Labour s’effondre | Politique | Nouvelles

«Pendant ce temps, les travaillistes sont 11/4 (26%) à conserver le siège qu’ils ont remporté par un peu moins de 3 000 voix aux élections générales de 2019.»

Le Parti travailliste pense que ses principaux partisans résistent bien à cette élection, mais il est de plus en plus préoccupé par les électeurs indécis volatils.

Corrine Winwood, 39 ans, de Hartlepool, a déclaré au Guardian qu’elle pensait que les conservateurs finiraient par attraper Hartlepool pour la première fois, déclarant: “ La ville est pleine de gens qui en ont assez et qui en ont assez et qui veulent un changement, et ils essaieront de le faire. changer de toutes les manières possibles. »

Les travaillistes ont perdu 60 sièges lors des dernières élections générales, ce qui est largement dû aux énormes divisions entre Londres et le reste du pays ainsi qu’à un manque de compréhension de l’électorat et de ses besoins changeants.

Jeremy Corbyn, le chef du parti avant Sir Keir, était une autre raison de la chute du Labour ces dernières années, car son manque de popularité en dehors de la métropole londonienne coûtait très cher au Labour.