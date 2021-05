Cotes des élections en Écosse: la majorité de Nicola Sturgeon «en l’air» alors que le soutien d’IndyRef2 diminue | Politique | Nouvelles

«J’en serai responsable et je bâtirai, et finalement je pense gagner, les arguments en faveur de l’indépendance en persuadant avec patience les gens de partout au pays.

Cependant, alors que Mme Sturgeon l’a dit lors du débat de mardi, sa position a longtemps été d’organiser un référendum d’ici la fin de 2023, dans seulement deux ans.

Le premier ministre a admis que le référendum devra peut-être être repoussé d’un an à la fin de 2024 ou au-delà si la pandémie de COVID-19 ne s’atténue pas à ce moment-là, mais ce n’est que dans trois ans et l’Écosse reste dans une situation économique difficile et Situation sociale.

Beaucoup ont critiqué Mme Sturgeon et le SNP pour cette position, y compris d’autres chefs de parti qui ont critiqué ses plans lors du premier débat télévisé il y a quelques semaines.

L’électorat semble avoir repris les tensions et le malaise de Holyrood alors que les chances de Mme Sturgeon d’obtenir une majorité jeudi ont chuté ces dernières semaines suite à une focalisation sur l’indépendance.