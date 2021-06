Cotes Djokovic – Tsitsipás : Qui est le favori pour remporter Roland-Garros ?

12/06/2021 à 20h55 CEST

Ronald Gonçalves

Après un chapitre de plus de la rivalité historique entre Novak Djokovic Oui Raphael Nadal, le serbe a prévalu et, avec Stefanos Tsitsipás, vous serez prêt à assumer vos responsabilités avec la finale de Roland Garros demain.

Ainsi, contrairement à sa rencontre avec le manacorí, ‘Nole’ s’impose comme le favori pour remporter Roland-Garros, étant que les bookmakers citent leur victoire à 1,28. Du côté opposé, la consécration du grec est valorisée à 3,6 euros par euro investiAinsi, malgré le favoritisme a priori des Balkans, les estimations sont proches.

D’autre part, il est impératif de souligner que Djokovic et Tsitsipás se sont rencontrés sept fois entre 2018 et 2021, avec 5 victoires pour le premier de ceux mentionnés et 2 pour le second. Cependant, Djokovic cumule quatre conquêtes consécutives sur son adversaire, et c’est un fait qui, en plus d’avoir dépassé le candidat principal pour remporter la compétition, le définit comme le nouveau plus grand prétendant à la victoire.

Novak Djokovic Oui Stefanos Tsitsipás, on s’en souvient, ils affronteront le dimanche 13 juin, jour où nous découvrirons qui sera finalement le champion de la Internationaux de France.