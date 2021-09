Cotes du meilleur buteur de la Ligue des champions : Benzema, le couvert ?

15/09/2021 à 10h23 CEST

pari

Les matches de Ligue des champions sont déjà en jeu avec le début de la phase de groupes et nous, chez Betfair, avons effectué une analyse approfondie de chacun d’eux. Mais il est maintenant temps de se concentrer sur un marché spécifique et intéressant tel que meilleur buteur de la compétition.

Le vainqueur actuel de ce titre est le Norvégien Erling haaland et que son équipe n’a pas passé les quarts de finale. Haaland a été l’une des rares surprises qu’il y a habituellement dans ce prix, que Cristiano Ronaldo et Leo Messi ont partagé pendant de nombreuses années et que Robert Lewandowski a remporté il y a deux ans.

C’est justement l’attaquant polonais qui est le favori cette année, avec un quota de [4.0]. L’actuel Soulier d’Or européen est le candidat numéro un car il a déjà deux crans à sa ceinture. Ce mardi, il a réalisé un doublé contre Barcelone et ses options se sont multipliées car le Bayern, comment pourrait-il en être autrement, fait partie des favoris pour avancer loin dans la compétition.

Également marqué ce mardi Cristiano Ronaldo, qui a fait un peu aux Young Boys, mais le Portugais est très bas dans le tableau des candidats. Son quota est plus du double de celui de Lewandowski et se situe à [10.0]. Le Portugais, qui a remporté ce prix à six reprises et est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 135 réalisations, est confié à un Manchester United qui n’a pas atteint les demi-finales depuis de nombreuses années.

Devant Cristiano apparaît Erling haaland, moyennant des frais [6.5], avec pour principal handicap que le Borussia Dortmund ne fait pas partie des meilleures équipes ; Romelu lukaku, moyennant des frais [8.0], qui a déjà été publié le premier jour; et Léo Messi, moyennant des frais [8.0], qui espère laisser ses premiers détails ce mercredi contre Bruges.

Ce qui se passe, c’est qu’après ces premiers candidats, les noms qui restent sont également de plusieurs couleurs et avec la possibilité de remporter le trophée. Nous avons Kylian Mbappé, à [11.0], sûrement diminué par les buts que Messi lui « enlève » ; même cas de Neymar, qui est un quota [21.0]. Karim Benzema, qui est le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, dépassé ce mardi par Lewandowsi, est en désaccord [11.0] et cela peut être une bonne option pour ceux qui croient que le Real Madrid ira loin.

De plus, c’est Mohamed salah, à [13.0]; Antoine Griezmann, à [34.0]; et même Vinicius Junior, à [41.0].