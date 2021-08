Cotes du vainqueur de la Premier League – Obtenez Liverpool ou Manchester United à 50/1 pour être couronné champions 2021-22

in

Les lecteurs de TalkSPORT peuvent prétendre à des chances colossales de 50/1 que Liverpool ou Manchester United soient couronnés champions de la Premier League 2021-22 avec l’inscription spéciale de Novibet.

La saison approche à grands pas et les nouveaux clients Novibet pourraient démarrer les choses avec style en soutenant l’un des deux principaux prétendants pour remporter le titre de premier plan avec une cote super chargée de 50/1.

Quelle est l’offre ?

Novibet offre à de nouveaux clients la possibilité de soutenir Liverpool ou Manchester United pour remporter le titre de Premier League 2021-22 à 50/1.

Comment puis-je réclamer?

Cette offre est disponible pour les nouveaux clients Novibet qui s’inscrivent en utilisant ce lien ICI* et déposez un minimum de 10€ en utilisant le Code Promo : NOVIBOOST1

Après cela, placez un pari unique sur Liverpool ou Manchester United pour remporter la Premier League (GAGNANT DE LA COMPÉTITION) aux cotes indiquées sur le site de paris sportifs Novibet.

N’oubliez pas que cela DOIT être pour votre premier pari après votre inscription et DOIT être placé avant 20h le vendredi 13 août.

Que se passe-t-il ensuite ?

Si vous réussissez, les gains seront augmentés à l’équivalent de 50/1 et payés en un mélange d’argent et de paris gratuits.

Exemple

Un pari de 1 £ sur Liverpool pour remporter la Premier League à 5/1 offrira au joueur un retour en espèces de 6 £, ainsi que des gains supplémentaires de 45 £ en pari gratuit sur la base de cette offre avec une cote spéciale de 50/1.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*18+| Nouveaux clients uniquement | Dépôt minimum de 10 £ en utilisant le code promotionnel NOVIBOOST1 | Le pari qualificatif doit être placé à la cote normale | Pari maximum 1 £ | Gains supplémentaires payés en PARIS GRATUITS et ajoutés dans les 24 heures suivant le règlement du pari qualificatif. 18+ begambleware.org

