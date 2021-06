Cotes Espagne – Croatie Euro Cup : Qui est le favori pour aller en quarts de finale ?

27/06/2021 à 21:27 CEST

Ronald Gonçalves

Les huitièmes de finale de la Euro 2020 ils sont aussi excitants qu’on s’y attendait. Après le classement prévisible des Italie Oui Danemark, et l’élimination subséquente et inattendue de Pays Bas aux mains de République tchèque, l’instance actuelle du tournoi se poursuit main dans la main avec la Belgique et le Portugal, tandis que demain Espagne Oui Croatie Ils seront également chargés d’assurer la continuité du tournoi.

Donc, les bookmakers prédisent la victoire de La Roja dans le duel attendu, étant qu’ils paient leur victoire à 1,6 euro par euro investi. En échange, une conquête par les Croates est cotée à 7, tandis que la cravate est réduite à 3,8 euros.

De même, il convient de noter que l’imposition anticipée par les sélectionnés de Luis Enrique Cela est dû à la fois à leur performance dans le tournoi en cours et à leur bilan contre les Balkans ; tout d’abord, Ils sont invaincus après la phase de groupes et, en second lieu, ils ont 4 victoires et 1 nul lors de leurs 8 derniers matchs directs. Cependant, la vice-championne mondiale, surtout ces dernières années, a montré sa grande qualité et sa capacité à surprendre, donc tout peut arriver.

Enfin, rappelons que le Espagne – Croatie aura lieu ce Lundi 28 juin, et peut être dégusté en Espagne à 18h00 en couvrant Mitèle Plus Oui Télécinco.