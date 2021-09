Cotes et lignes de la semaine 1 de la NFL : lignes d’argent, spreads, Over/Unders

La saison 2021 de la NFL débutera le jeudi 9 septembre avec un coup d’envoi à 20 h 20 HE entre les Cowboys de Dallas et le champion en titre du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers. Vous voulez des paris sur l’ardoise d’ouverture ? Ci-dessous, nous examinons le Semaine 1 NFL impair et lignes; revenez pour nos choix et prévisions NFL.

Les Chiefs de Kansas City se dirigent vers la saison 2021 en tant que favoris pour remporter le Super Bowl LVI après avoir disputé chacun des deux derniers matchs de championnat. Tampa Bay est deuxième par chance après avoir remporté le Super Bowl 55. Toute la ligue profitera d’une semaine de congé après une pré-saison de trois semaines avant de commencer la première saison régulière de 17 matchs de la NFL.

Cotes fournies par Tipico Sportsbook et mises à jour le lundi 30 août.

Ligne d’argent : Cowboys +280 (pariez 100$ pour gagner 280$) | Boucaniers -370 (pariez 370$ pour gagner 100$)

Contre la propagation (ATS): Cowboys +7.5, -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | Boucaniers -7.5, -110 (pariez 110$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 50.5, O : -112 (pariez 112 $ pour gagner 100 $) | U : -108 (pariez 108$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Chargeurs -125 (pariez 125$ pour gagner 100$) | Washington +102 (pariez 100$ pour gagner 102$)

Contre la propagation (ATS) : Chargeurs -1.5, -112 (pariez 112$ pour gagner 100$) | Washington +1.5, -108 (pariez 108$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 44.5, O : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | U : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Jaguars -160 (pariez 160$ pour gagner 100$) | Texans +130 (pariez 100$ pour gagner 130$)

Contre la propagation (ATS) : Hors circuit (OTB)

Plus/Moins (O/U) : 44.5, O : -112 (pariez 112 $ pour gagner 100 $) | U : -108 (pariez 108$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : 49ers -370 (pariez 370$ pour gagner 100$) | Lions +280 (pariez 100$ pour gagner 280$)

Contre la propagation (ATS): 49ers -7.5, -108 (pariez 108$ pour gagner 100$) | Lions +7.5, -112 (pariez 112$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 45.5, O : -112 (pariez 112 $ pour gagner 100 $) | U : -108 (pariez 108$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Jets +180 (pariez 100$ pour gagner 180$) | Panthers -230 (pariez 230$ pour gagner 100$)

Contre la propagation (ATS): Jets +4.5, -108 (pariez 108$ pour gagner 100$) | Panthers -4.5, -112 (pariez 112$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 43,5, O : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | U : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Seahawks -140 (pariez 140$ pour gagner 100$) | Colts +115 (pariez 100$ pour gagner 115$)

Contre la propagation (ATS) : Seahawks -2.5, -115 (pariez 115$ pour gagner 100$) | Colts +2.5, -105 (pariez 105$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 49.5, O : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | U : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Vikings -190 (pariez 190$ pour gagner 100$) | Bengals +155 (pariez 100$ pour gagner 155$)

Contre la propagation (ATS) : Vikings -3,5, -108 (pariez 108$ pour gagner 100$) | Bengals +3,5, -112 (pariez 112$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 47.5, O : -115 (pariez 115$ pour gagner 100$) | U : -105 (pariez 105 $ pour gagner 100 $)

Ligne d’argent : Steelers +220 (pariez 100$ pour gagner 220$) | Billets -280 (pariez 280$ pour gagner 100$)

Contre la propagation (ATS) : Steelers +6,5, -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | Billets -6,5, -110 (pariez 110 $ pour gagner 100 $)

Plus/Moins (O/U) : 50.5, O : -108 (pariez 108$ pour gagner 100$) | U : -112 (pariez 112 $ pour gagner 100 $)

Ligne d’argent : Cardinaux +130 (pariez 100$ pour gagner 130$) | Titans -160 (pariez 160$ pour gagner 100$)

Contre la propagation (ATS): Cardinaux +3,5, -130 (pariez 130$ pour gagner 100$) | Titans -3,5, +105 (pariez 100 $ pour gagner 105 $)

Plus/Moins (O/U) : 51.5, O : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | U : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Eagles +155 (pariez 100$ pour gagner 155$) | Falcons -190 (pariez 190$ pour gagner 100$)

Contre la propagation (ATS) : Eagles +3,5, -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | Falcons -3,5, -110 (pariez 110$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 47.5, O : -115 (pariez 115$ pour gagner 100$) | U : -105 (pariez 105 $ pour gagner 100 $)

Ligne d’argent : Dauphins +135 (pariez 100$ pour gagner 135$) | Patriots -170 (pariez 170$ pour gagner 100$)

Contre la propagation (ATS): Dauphins +3,5, -125 (pariez 125$ pour gagner 100$) | Patriots -3,5, +102 (pariez 100 $ pour gagner 102 $)

Plus/Moins (O/U) : 44.5, O : -112 (pariez 112 $ pour gagner 100 $) | U : -108 (pariez 108$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Broncos -145 (pariez 145$ pour gagner 100$) | Giants +120 (pariez 100$ pour gagner 120$)

Contre la propagation (ATS): Broncos -2.5, -120 (pariez 120$ pour gagner 100$) | Giants +2.5, +100 (pariez 100$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 42.5, O : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | U : -110 (pariez 110$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Browns +220 (pariez 100$ pour gagner 220$) | Chiefs -280 (pariez 280$ pour gagner 100$)

Contre la propagation (ATS): Browns +6,5, -108 (pariez 108$ pour gagner 100$) | Chiefs -6.5, -112 (pariez 112$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 53,5, O : -105 (pariez 105 $ pour gagner 100 $) | U : -115 (pariez 115$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Packers -160 (pariez 160$ pour gagner 100$) | Saints +130 (pariez 100$ pour gagner 130$)

Contre la propagation (ATS) : Packers -3,5, +105 (pariez 100 $ pour gagner 105 $) | Saints +3,5, -130 (pariez 130$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 50.5, O : -105 (pariez 105$ pour gagner 100$) | U : -115 (pariez 115$ pour gagner 100$)

Ligne d’argent : Ours +270 (pariez 100$ pour gagner 270$) | Rams -360 (pariez 360 $ pour gagner 100 $)

Contre la propagation (ATS) : Bears +7.5, -117 (pariez 117$ pour gagner 100$) | Béliers -7.5, -103 (pariez 103$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 44.5, O : -115 (pariez 115$ pour gagner 100$) | U : -105 (pariez 105 $ pour gagner 100 $)

Ligne d’argent : Ravens -210 (pariez 210$ pour gagner 100$) | Raiders +170 (pariez 100$ pour gagner 170$)

Contre la propagation (ATS) : Corbeaux -4,5, -110 (pariez 110$ pour gagner 100$) | Raiders +4.5, -110 (pariez 110$ pour gagner 100$)

Plus/Moins (O/U) : 51.5, O : -103 (pariez 103$ pour gagner 100$) | U : -117 (pariez 117 $ pour gagner 100 $)