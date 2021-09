Cotes Heisman : Matt Corral nouveau favori pour gagner, mais est-il le meilleur pari ?

Avec la semaine 3 de football universitaire officiellement dans les livres, nous pouvons commencer à mettre de côté les prétendants aux prétendants, surtout en ce qui concerne les candidats au trophée Heisman.

Les premières semaines nous ont fourni à la fois des hauts et des bas de la liste acclamée des candidats, ce qui a suscité l’enthousiasme de certains parieurs pour leurs longshots, et d’autres de se tourner vers l’avenir avec la saison encore jeune.

Le marché des trophées Heisman est toujours l’un des paris les plus importants de la semaine 1. Avant le début de la saison, le quart-arrière vedette de l’Oklahoma Spencer Rattler était le grand favori pour remporter le prix à FOX Bet, à +550.

Mais, maintenant que les parieurs ont quelques semaines de matchs à leur actif, les cotes Heisman sont en mouvement, avec le quart-arrière d’Ole Miss Matt Corral en tête.

Au début de la saison, Corral était coté à +2500 pour remporter le Heisman à FOX Bet. Maintenant, après trois semaines, l’appelant est le favori des paris, actuellement coté à +200 pour remporter le prix le plus prestigieux du football universitaire.

En plus d’être le favori dans tous les domaines de plusieurs paris sportifs, Corral est également devenu un énorme passif pour leurs grands livres.

“Notre responsabilité la plus importante et la plus réaliste à ce jour est Matt Corral – les actions contre lui depuis le début de la saison de la BFC ont été ininterrompues”, a déclaré l’analyste sportif de PointsBet Michael Korn.

Naturellement, puisque Corral a lancé pour 997 verges, neuf touchés et termine 68,8% de ses lancers en trois matchs. Le QB a également accumulé 158 verges et cinq touchés. De plus, Corral n’a pas encore commis un seul chiffre d’affaires cette saison. Plus important encore, il a mené Ole Miss à une fiche de 3-0, et l’équipe continue de grimper dans le classement (maintenant jusqu’au 13e).

“La montée en puissance de Corral est formidable à regarder et il a certainement des partisans à 25-1, il n’est donc pas étonnant que nous ayons rapidement réagi après son excellent départ”, a déclaré Jacob Blangsted-Barnor, spécialiste de l’intégration de contenu de FOX Bet. “S’il continue à gagner et à s’occuper du ballon, il sera là-haut à la fin de la saison.”

L’expert en paris de FOX Sports, Sam Panayotovich, est dans le train Corral for Heisman depuis plus d’un mois maintenant.

“Vous devrez aller un peu plus loin pour trouver mon dormeur : Matt Corral à 25 contre 1”, a crié Panayotovich sur les toits le 15 août.

Pour des nouvelles plus à jour sur tout ce qui concerne la NFL, cliquez ici pour vous inscrire aux alertes sur l’application FOX Sports !

Alors que Corral était le plus gros montant après trois semaines, Rattler était le plus gros chuteur. Le quart-arrière de l’Oklahoma a ouvert l’année en tant que favori des paris à +550 sur FOX Bet. Les Sooners ont une fiche de 3-0, mais Rattler n’a pas fait le show lors de victoires contre Tulane et le Nebraska. En tant que tel, les cotes de Rattler se sont allongées à +1800.

La poubelle d’un homme est le trésor d’un autre homme, car Panayotovich voit maintenant la valeur des cotes plus longues de Rattler.

“Je ne déteste pas un coup sur le quart-arrière de l’Oklahoma Spencer Rattler à 18 contre 1 via FOX Bet”, a déclaré Panayotovich. “Rattler a été un peu erratique avec le football au début, mais il effectue toujours 75% de ses passes dans une attaque qui ne devrait que s’améliorer avec plus de représentants.

“N’oublions pas que Rattler était le favori de la pré-saison à +550, vous obtenez donc plus du triple de la valeur en ce moment. C’est une formidable opportunité d’acheter bas sur un joueur qui possède les compétences et joue dans le bon schéma pour mettre gros Les Sooners vont être favorisés à chaque match du reste de la saison régulière et il y a beaucoup de matchs très médiatisés (Texas, à Baylor, à Oklahoma State) pour que Rattler fasse de la magie. “

Il reste encore beaucoup de saison et la course restera fluide, tout dépend donc de votre point de vue en tant que parieur.

Prenez-vous un coup sur Rattler maintenant avec de meilleures chances? Êtes-vous assis bien si vous avez un billet Corral? Ou creusez-vous un peu plus pour un autre étalon volant sous le radar avec des chances encore plus longues?

Ce sont les joies d’être un joueur, c’est pourquoi cette course sera amusante à regarder alors que les concurrents franchissent la ligne d’arrivée.

Sam Panayotovich est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il choisira probablement contre votre équipe préférée. Suivez-le sur Twitter @spshoot.

Jouez à FOX Bet Super 6 et courez la chance de gagner 1 000 000 $ absolument gratuitement ! Téléchargez simplement l’application Super 6 sur votre téléphone ou votre appareil mobile et faites votre choix parmi six jeux, et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez gratuitement dès aujourd’hui !