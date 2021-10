Cotes Jets vs Patriots, prévisions pour tous les matchs de la semaine 7 de la NFL

Lors de la deuxième semaine, les Jets de New York ont ​​joué leur match d’ouverture à domicile contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le MetLife Stadium était électrique alors que Ty Johnson a commencé le match avec une course de 8 verges. Sur le jeu suivant, Zach Wilson a été intercepté. Après un placement des Patriots, Michael Carter a couru sur 13 verges. Puis Wilson a été intercepté une deuxième fois.

Cela a continué comme ça, les Jets ramassant des morceaux de métrage pour être court-circuités par deux autres choix de Wilson. Le résultat a été une victoire de 25-6 des Patriots, bien que les Jets aient eu plus de verges au sol (152-101), de verges par la passe (184-159) et de premiers essais (18-17). Ils ont également remporté le temps de possession (32:08-27:52). Ce n’est pas exagéré de dire que 52 Jets se sont bien comportés et qu’un homme (Wilson) leur a coûté le match.

Normalement, ce type de scénario me ferait chercher à gagner des points dans le match revanche avec l’équipe qui a remporté la plupart des statistiques. Mais je ne pense pas pouvoir y arriver avec les Jets cette fois.

Ils ont eu cette belle victoire contre les Titans, au cours de laquelle ils ont limogé Ryan Tannehill à sept reprises. Mais avouons-le, comme nous l’avons vu lundi soir dernier, si AJ Brown avait joué, les Jets auraient perdu contre le Tennessee. Et puis la première mi-temps de non-présentation à Londres contre les Falcons a été très décourageante.

En fait, les mauvais départs des Jets dans tous les matchs ont rendu très difficile pour eux de gagner et même de couvrir les écarts. Peut-être que Robert Saleh a compris pendant la semaine de congé comment y remédier, mais les Jets devront d’abord me le montrer avant que je les affronte contre les Patriots à Foxborough.

Zach WilsonAP

La Nouvelle-Angleterre n’a qu’une fiche de 2-4, dont un incroyable 0-4 à domicile. Il s’agit d’un match à gagner pour Bill Belichick si les Patriots ont l’intention de se remettre dans la course aux séries éliminatoires. Mais c’est une équipe qui a emmené les Buccaneers et les Cowboys au match final et aurait dû gagner ces deux matchs, et je m’attends à leur match « A » ici.

Le choix: Patriotes, -7

Panthers de la Caroline (-3) contre les GIANTS DE NEW YORK

En règle générale, j’essaie de nager le plus possible avec les objets tranchants dans ces sélections. Je me soucie de choses telles que les blocages de ligne et le mouvement de ligne inversé, car ce sont souvent des signes que l’argent intelligent se déplace dans une direction. C’est le cas ici, car la ligne est restée figée à Carolina -3 malgré une prépondérance d’argent misé sur les Panthers. Il se passe donc quelque chose et des parieurs avisés soutiennent les Giants +3. Mais cette fois, je dois m’éloigner car je regarde les Géants de mes propres yeux. Ils sont faibles (ligne offensive) là où les Panthers sont forts (pass rush), et cela pourrait ruiner le jeu pour Big Blue.

Bengals de Cincinnati (+6,5) contre BALTIMORE RAVENS

Décision très difficile de mettre de l’argent contre Lamar Jackson, c’est juste que cela semble être un écart trop élevé pour une confrontation divisionnaire pour la première place. Les Ravens ont une fiche de 5-1 au total, 3-0 à domicile. Les Bengals ont une fiche de 4-2 au total, 2-1 à l’extérieur. C’est serré. Vous recherchez la marge finale dans la zone des trois ou quatre points.

GREEN BAY PACKERS (-8) contre l’équipe de football de Washington

La défense WFT doit toujours être respectée sur la base de la reconnaissance du nom. Il y a trois écarts à deux chiffres sur la carte du week-end, et ce n’est pas l’un d’entre eux, mais il devrait l’être. Voulez-vous que l’équipe no 32 en points alloués et l’équipe no 31 en verges autorisées affrontent Aaron Rodgers à Lambeau? Moi non plus.

Aaron RodgersUSA TODAY Sports

Les Chiefs de Kansas City (-5,5) contre les TITANS DU TENNESSEE

La semaine dernière, c’était mon match « assez, c’est assez » pour les Chiefs, qui ont eu du mal en première mi-temps, puis ont facilement couvert à Washington. Les Titans sont un adversaire beaucoup plus coriace. Derrick Henry va le battre contre les Chiefs, et ils auront du mal à couvrir AJ Brown. Mais c’est un court revirement pour le Tennessee après une énorme victoire physique sur les Bills, qui a laissé les Titans à court de dos défensifs en bonne santé.

Les Falcons d’Atlanta (-2,5) contre les DAUPHINS DE MIAMI

Le principal moteur de cette sélection est le calendrier, puisque les Dolphins jouent ce match une semaine après leur déplacement à Londres. Les trois autres équipes qui étaient là jusqu’à présent ont eu des byes la semaine suivante. Miami a également une défaite contre les Jaguars 0-20, et des pertes de 35-0 contre les Bills et 45-17 contre les Bucs, donc il y a beaucoup à faire pour le vétéran averti Matt Ryan ici.

Lions de Détroit (+16,5) contre LOS ANGELES RAMS

Je dois dire que je suis abasourdi par la taille de cet écart, même si les Rams ont écrasé les Giants la semaine dernière et que les Lions sont la seule équipe sans victoire restante. Ce match prendra une toute autre dynamique avec Matthew Stafford et Jared Goff face à leurs anciennes équipes. L’entraîneur des Rams Sean McVay ne se soucie que d’une victoire, pas de la marge, alors qu’il essaie de rester proche des Cardinals dans la NFC West.

Jared GoffAP

Philadelphia Eagles (+3) contre LAS VEGAS RAIDERS

L’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, nous a donné une couverture surprise lorsqu’il a battu les Bucs jeudi dernier pour deux défaites à huit. Les Eagles ont également eu un peu de repos supplémentaire avant leur voyage vers l’ouest. Les Raiders ont rebondi émotionnellement lors de leur premier match après Jon Gruden, mais ce sera un combat de rue.

Chicago Bears (+12,5) contre les BUCCANEERS DE TAMPA BAY

Comme mentionné juste ci-dessus, je m’en suis sorti avec la décoloration des Bucs la semaine dernière et je vais réessayer. C’est une autre ligne qui semble trop haute. Les Bears n’accordent que 20,7 points par match, le huitième meilleur de la NFL, il est donc difficile de laisser passer l’avance de 12,5 points.

ARIZONA CARDINALS (-17) contre les Texans de Houston

Ont été brûlés par Houston à plusieurs reprises, mais ce match est similaire à celui de la semaine 4 au cours duquel les Texans étaient +18 à Buffalo et ont perdu 40-0. Les Cardinals jouent à 100 milles à la minute pendant 60 minutes contre tout le monde. Ils ont battu les Titans par 25, les Rams par 17 et les Browns par 23.

Colts d’Indianapolis (-4) contre les 49ERS de SAN FRANCISCO

L’offensive des Colts de Carson Wentz commence à s’améliorer, avec 27, 25 et 31 points au cours des trois dernières semaines. Jimmy Garoppolo est sur le point de revenir pour les 49ers, mais voici une tendance intéressante qui s’applique aux Colts (et aux Eagles ci-dessus): Selon Josh Appelbaum de VSiN, les outsiders de la route courte de +6 ou moins étaient 25-9 contre l’écart entrant dans le match de Denver à Cleveland jeudi. Et les chiens aux heures de grande écoute étaient 12-6 ATS.

Lundi

SEATTLE SEAHAWKS (+4,5) sur les Saints de la Nouvelle-Orléans

A été impressionné par la seconde moitié de Seattle dimanche soir à Pittsburgh. Pete Carroll a décidé de devenir physique et de l’exécuter directement chez les Steelers, et cela a fonctionné. Cette philosophie aidera Geno Smith. Et il y a l’angle des chiens aux heures de grande écoute mentionné ci-dessus.

Meilleurs paris: Colts, Packers, Seahawks

Serrure de la semaine: Poulains (Écluses 3-2 en 2021)

La semaine dernière: 9-5 au total, 1-2 meilleurs paris

jeudi: Bronco