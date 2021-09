Cotes Lions vs Packers : choix et comment parier Monday Night Football

Les Packers de Green Bay n’a pas connu le meilleur début de saison régulière 2021, s’inclinant 38-3 contre le Saints de la Nouvelle-Orléans en semaine 1.

La semaine 2 offre une chance de rebondir contre les Lions de Detroit, avec Aaron Rodgers & Co. entrant dans Monday Night Football en tant que favoris à deux chiffres. Mais l’équipe de Jared Goff jouera-t-elle le spoiler ?

Voici les cotes, les écarts de points, les moneylines, le score total supérieur/inférieur et les choix dont vous avez besoin pour faire vos paris sur les Lions-Packers sur FOX Bet.

LIONS DE DETROIT @ GREEN BAY PACKERS (20 h 15 HE lundi, ESPN)

Point d’écart : Packers -12 (Packers favoris pour gagner par plus de 12 points, sinon les Lions couvrent)

Moneyline : Packers -650 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 11,54 $ au total); Lions +475 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 57,50 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 49 points marqués par les deux équipes combinées

Analyse via l’analyste des paris sportifs FOX Geoff Schwartz : “Les Packers ont été embarrassés le week-end dernier, perdant 38-3 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ils sont une équipe de vétérans et rebondiront contre une équipe des Lions qui a fait un retour furieux pour rendre leur défaite contre les 49ers de San Francisco plus proche qu’elle ne l’était. N’oublions pas que les Lions ont perdu 41-17 au quatrième quart.

“Les Packers domineront lundi soir.”

PRENDRE: Packers (-11,5) gagne par plus de 11,5 points sur FOX Bet

