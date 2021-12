Cotes mises à jour après le classement final

Nous avons le classement final des éliminatoires de football universitaire et les quatre équipes encore en lice pour un championnat national sont définies. Le n°1 de l’Alabama affrontera le n°4 Cincinnati, tandis que le n°2 du Michigan affrontera le n°3 la Géorgie.

L’Alabama a désormais les meilleures chances de remporter le titre, suivi respectivement de la Géorgie, du Michigan et de Cincinnati. C’est la première fois que Crimson Tide est favorisé pour le titre depuis la publication du classement initial du CFP début novembre.

Nous devrons attendre le 31 décembre pour voir qui jouera pour le championnat le 10 janvier 2022, mais pour l’instant, c’est amusant d’être obsédé par les matchs et les matchs.

Toutes les cotes sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook.

1. Marée cramoisie en Alabama (+120)



Kevin C. Cox/.

L’Alabama a été totalement dominant contre la Géorgie samedi, se hissant à une victoire de 17 points dans le match pour le titre SEC. Cette performance les a propulsés au n ° 1 dans l’ensemble et dans les meilleures chances de gagner le tout. Le Crimson Tide devra affronter une équipe de Cincinnati qui n’a rien à perdre dans le Cotton Bowl le soir du Nouvel An. Il y a un point d’interrogation autour de la blessure au genou de John Metchie III subie contre la Géorgie.

Si Bama joue comme ils l’ont fait samedi, nous pourrions envisager des championnats nationaux consécutifs pour l’équipe de Nick Saban.

2. Wolverines du Michigan (+700)



Dylan Buell/.

Le Michigan est devenu la première équipe à faire partie du CFP après avoir commencé la saison sans classement, et les Wolverines ont terminé la saison en beauté. Ils ont battu leur rival Ohio State, remporté le titre de la conférence en l’espace de deux semaines et se dirigent vers les séries éliminatoires avec confiance. Il y a un argument selon lequel les Wolverines auraient pu se hisser au premier rang, mais la domination de l’Alabama sur une équipe qui figurait au sommet du classement a fait avancer le Crimson Tide.

3. Bulldogs de Géorgie (+130)



Brett Davis-USA AUJOURD’HUI Sports

La Géorgie était vraiment la seule équipe avant samedi qui pouvait se permettre une défaite et encore confortablement faire les séries éliminatoires. Les Bulldogs ont testé cette théorie en semblant sans vie contre l’Alabama et ont abandonné leur premier match de la saison. En conséquence, les Dawgs ont perdu deux places, le Michigan les attendant à Miami.

L’équipe de Kirby Smart a la deuxième meilleure cote des équipes restantes.

4. Bearcats de Cincinnati (+1900)



Kareem Elgazzar/The Cincinnati Enquirer via USA TODAY NETWORK

Ils l’ont fait. Ils l’ont réellement fait. Le comité n’avait finalement aucune excuse pour ne pas inscrire une équipe du Groupe des 5, faisant de Cincinnati le premier à obtenir une place dans le CFP. Les Bearcats auront un énorme test avec le n ° 1 de l’Alabama à l’horizon, mais Cincy a un quart-arrière légitime à Desmond Ridder et une défense qui n’a accordé plus de 20 points que trois fois toute la saison.

Sans surprise, les Bearcats ont les cotes les plus élevées, mais au moins ils ont une chance, ce que d’autres équipes G5 avant eux n’ont pas.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).