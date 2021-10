Cotes NFL : Comment parier Lions contre Bears

Les Ours de Chicago ne connaissent peut-être pas leur quart partant de la semaine 4, mais ils sont toujours les favoris contre le Lions de Détroit.

Dans un match entre deux infractions qui cherchent encore à se faire une idée, devriez-vous rouler avec l’équipe qui semble avoir le potentiel le plus élevé… ou prendre les points ?

Voici les cotes de la NFL sur les Lions contre les Bears : l’écart de points, la ligne d’argent et le total over/under, ainsi que les choix de notre expert en paris (avec toutes les cotes via FOX Bet).

Lions de Détroit @ Ours de Chicago (13 h HE dimanche, FOX)

Point d’écart : Bears -3 (Bears favoris pour gagner par plus de 3 points, sinon les Lions couvrent)

Moneyline : Ours -143 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 17 $ au total); Lions +120 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 22 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 42 points marqués par les deux équipes combinées

Donc, à propos de cette situation de quart-arrière des Bears.

L’entraîneur-chef de Chicago, Matt Nagy, a déclaré plus tôt cette semaine que son tableau de profondeur était clair : Andy Dalton, Justin Fields, Nick Foles – dans cet ordre.

Pourtant, une blessure au pouce droit de Fields et une blessure au genou de Dalton ont laissé le statut des deux en doute jeudi soir, Nagy reconnaissant qu’il ne pourra pas nommer un partant tant qu’il n’en saura pas plus sur la santé de ses quarts. Et cela signifie que Foles commençant dimanche est toujours sur la table.

Compte tenu de tout cela, nous avons demandé à nos collègues de FOX Bet où ils établiraient la ligne en fonction du démarreur de Chicago.

“C’est une situation QB intéressante”, a déclaré Jacob Blangsted-Barnor, spécialiste de l’intégration de contenu de FOX Bet. “Combien pouvez-vous retirer du premier départ de Fields sans protection et avec un joueur qui refuse de l’utiliser pour exploiter ses forces? À ce stade, je donnerais probablement un léger avantage à court terme à Dalton comme meilleure chance de gagner. “

Pourtant, Blangsted-Barnor a déclaré qu’il l’aurait comme Bears -4 avec Dalton, -3 avec Fields et -2 avec Foles.

Ben Conroy, spécialiste du bureau de négociation de FOX Bet, a eu une opinion un peu plus précise : « Les rapports des derniers jours ne permettent pas de savoir si Nagy s’est retiré du jeu en appelant. Si Nagy n’appelle pas les jeux, alors j’aurais probablement Dalton et Champs à la fois à -4, car Dalton serait vraisemblablement capable de gérer le changement en tant que QB expérimenté et en quantité connue.

“Foles [is] le déclassement clair des trois pour moi, et je pourrais même être plus proche de -1.”

Au milieu de toute l’incertitude, tournons-nous vers l’un de nos experts en paris pour placer nos paris sur FOX Bet.

Choisissez via l’analyste de paris sportifs FOX Jason McIntyre : “Les Lions ont une fiche de 0-3, mais considérez leurs adversaires: les 49ers en lice pour le Super Bowl (ont eu le ballon en retard avec une chance d’égaliser), les Packers en lice pour le Super Bowl (menés à la mi-temps) et les Ravens en lice pour le Super Bowl (perdus à Baltimore sur un placement record de 66 verges dans la NFL).

“Les Lions ne sont pas très bons, mais ils jouent dur.

“Les Bears, d’un autre côté, sont pourris jusqu’au cœur offensivement et doivent maintenant faire face à une main enflée pour le quart recrue Justin Fields. Chicago pourrait ne nommer un quart de départ que plus tard dans la semaine, avec Nick Foles peut-être dans Quel qu’il soit, il devra essayer de faire confiance à un OL qui a cédé neuf sacs aux Browns.

“Chicago avait 47 verges sur 42 jeux, bon pour 1,1 verges par jeu. La défense des Bears, avec le trio de Robert Quinn, Khalil Mack et Roquan Smith, ne laissera pas les Lions accumuler beaucoup de points, alors attendez-vous à un match à faible score. Et dans ce cas, vous devriez prendre les points, surtout à +3.

PICK: Lions (+3 chez FOX Bet) perdront de moins de 3 points (ou gagneront carrément)

