Cotes PGA, choix d’experts et prédictions cette semaine Championnat des voyageurs ⋆ 10z viral

Bienvenue sur la page Awesemo Expert Golf Betting Picks pour le Travelers Championship. Nos experts en paris sur le golf ont décrit leurs paris préférés de la semaine et localisé certaines des meilleures cotes et choix de paris PGA cette semaine sur BetMGM, PointsBet et plus encore !

Cotes PGA et choix d’experts cette semaine: Championnat des voyageurs

Dans ce nouvel article hebdomadaire, nos experts en golf donneront leurs choix de paris PGA préférés, leurs cotes et leurs prédictions de la semaine pour le Travelers Championship.

Le choix de Ben Rasa : Abraham Ancer

Total 30-1 (BetMGM)

Ancer a été une grosse déception la semaine dernière à l’US Open, n’ayant pas réussi à faire le week-end. Cela a brisé une séquence de coupes remontant à février, mais ne réagissons pas de manière excessive à une semaine. Ancer a été fantastique toute l’année du tee au green, et même la semaine dernière, il a gagné 5,2 coups avec les fers. C’est exactement ce dont il a besoin pour gérer ce tracé TPC River Highlands, et j’adore l’ajustement du parcours d’Ancer.

Ancer a une fiche de 30-1 pour un pur et simple cette semaine, et c’est un prix que je peux suivre. Avant la coupe manquée, il était en lice depuis plusieurs semaines, notamment un finaliste à Wells Fargo et un top cinq à Valspar. Ajoutez à cela qu’Ancer a terminé 11e et huitième lors de ses deux dernières apparitions ici avec des numéros de balle de qualité, et c’est un nombre généreux.

– @JazzrazDFS

Le choix de Jason Rouslin : Paul Casey

Total 18-1 (BetMGM) Top 5 +300

Prix ​​quatrième sur le grand tableau, devant Patrick Roseau et égal à Patrick Cantlay, Casey a tout pour lui. Il travaille sur trois top 10 consécutifs et n’a pas raté une coupe ici depuis au moins six ans. Au cours de cette période, il est arrivé deuxième à deux reprises, cinquième à deux reprises et 32e une fois. Compte tenu de sa forme récente et de son ajustement, les prix sont justifiés et présentent toujours une valeur de qualité pour un nom qui est clairement en train de prendre une bonne forme.

– @DFSgolfer23

Le choix de Geoff Ulrich : Russell Henley

Total +5500 (BetMGM) | Top 10 +500 (BetMGM)

Henley vient de terminer un grand US Open qui l’a vu à égalité en tête avant le tour final dimanche. Le fait qu’il ait même participé aux 7 700 verges de Torrey Pines est un excellent indicateur que son jeu est en bonne forme, car il est généralement l’un des frappeurs les plus courts du tee sur le circuit (classé 169e en distance de conduite). Henley excelle cependant dans le jeu d’approche et se classe premier pour les coups gagnés à l’approche et à la proximité de 125 à 150 mètres. Il a déjà défié plusieurs fois au TPC River Highlands. En 2016, il a tenu la tête ici dimanche soir avant de mettre cinq sur les neuf derniers pour terminer 11e. Il est parti dans le dernier groupe en 2018 avant de terminer sixième. Il s’agit d’un joueur qui a terminé sept fois parmi les 10 premiers lors de ses 26 derniers départs du PGA Tour, donc si vous n’aimez pas les cotes absolues – qui sont très justes – les cotes du top 10 ici semblent toujours extrêmement attrayantes. Henley joue trop bien pour ne pas percer bientôt, et il a généralement fait de son mieux sur les parcours plus axés sur l’approche et le putting comme River Highlands.

@thefantasygrind

Le choix de Max Smotritskiy : Carlos Ortiz

100-1 pur et simple (BetMGM) | Top 10 +700 (BetMGM)

Retourner au puits avec Ortiz se sent mal après avoir été un gros raté à l’US Open. Cependant, il a gagné deux coups du tee au vert dans les deux tours qu’il a joués la semaine dernière. Son jeu court l’a vraiment laissé tomber à Torrey Pines, mais les Travelers se concentrent sur la frappe de balle, et Ortiz a extrêmement bien réussi à cet égard récemment. Ortiz a gagné 3,5 coups en approche lors de ses cinq derniers départs en tournée et a également des mesures positives autour du green et hors tee au cours de cette période. Il retourne également sur sa surface préférée en herbe à poa, qui, espérons-le, sera une pommade à son coup de putting malade. Ortiz a une valeur de 100-1 dans ce tournoi, et les paris top-10 et top-20 sont également alléchants.

@DFSMax

