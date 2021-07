Cotes PGA, choix d’experts et prédictions cette semaine Scottish Open ⋆ .

Le British Open Championship est dans une semaine. L’événement se déroule autour de 13 sites différents situés en Irlande et en Grande-Bretagne, et bon nombre des meilleurs au monde se préparent pour l’événement de style links en survolant l’Atlantique une semaine avant. En fait, 11 des 30 meilleurs joueurs du monde sont là pour concourir, contre seulement deux au John Deere Classic sur le PGA Tour. Entrons dans un bref résumé du parcours de l’Open écossais de cette semaine, puis analysons certaines de mes cotes PGA préférées, mes choix d’experts et mes meilleurs paris de golf cette semaine.

Le parcours : The Renaissance Club — North Berwick, Écosse

Le Renaissance Club propose un véritable test de liens. Situé juste à côté de Muirfield Links, un site de championnat ouvert, le Renaissance Club propose de nombreux trous exposés par le littoral et n’offrent que quelques trous non touchés par celui-ci. Un par 71 mesurant 7 300 verges, sa configuration unique comprend quatre par 5 et cinq par 3. Cela devrait donner un léger avantage à la distance ici, mais étant donné que le parcours n’est pas trop long, il s’agira de savoir comment le golfeur gère les conditions qui suivent toujours dans cette partie du monde. Ayant été l’hôte de l’événement au cours de chacune des deux dernières années, ce n’est un secret pour personne que la principale défense du parcours est les éléments. 2019 a apporté du beau temps et des scores bas, avec Bernd Wiesberger remportant l’épreuve à -22. L’année dernière, sur le même parcours, Aaron Raï a tiré -11 et a remporté l’épreuve en séries éliminatoires contre Tommy Fleetwood.

Cotes PGA et choix d’experts cette semaine : Open d’Écosse

Le choix préféré : Justin Thomas — Tout à fait 18-1 (PointsBet)

Il est rare que Thomas se rende sur le circuit européen et ait un historique de parcours. Mais c’est le cas au Renaissance Club, puisque Thomas a fait le déplacement en 2019 et est arrivé neuvième. Une chose qu’il n’a pas encore tout à fait maîtrisée dans son jeu est la capacité de jouer sur des parcours de vent et de liens. Sans aucun top-10 et deux coupes manquées en quatre voyages à l’Open Championship, Thomas tentera d’affiner son jeu de liens à la recherche de son premier top-10. Bien que son jeu ne soit certainement pas dans la meilleure forme, avoir les mêmes chances de gagner que la PGA Tyrrell Hatton semble un peu trop beau pour laisser passer.

Choix de milieu de gamme : Robert MacIntyre — Forfait 40-1 (BetMGM)

MacIntyre a connu une grande année qui comprend une égalité en 12e place à son premier Masters. Cela lui a valu une place dans l’événement de l’année prochaine. Il a également ajouté trois autres top-10 et une seule coupe manquée sur toute la saison. Ses chances de gagner, cependant, semblent un peu courtes, donc les cinq premiers, les 10 premiers et les 20 premiers apportent de la valeur grâce à sa régularité.

Choix de valeur : Aaron Rai — Tout à fait 80-1 (BetMGM)

Rai, le champion en titre de l’épreuve, vient tout juste de reprendre la forme après son impressionnant parcours en fin d’année dernière. La course comprenait cette victoire et quelques autres finitions élevées., mais il a suivi avec une séquence de mauvais golf qui a couvert la majeure partie de cette année. Cela comprend six coupes manquées et aucun top-10. Cependant, il semble maintenant qu’il retrouve son rythme, terminant 28e et 12e lors des deux dernières épreuves. Compte tenu de cela et de sa bonne histoire ici, dans chaque sens et une pincée sur le net sont des jeux solides. L’année dernière, le champ n’était pas aussi empilé que cette année, ce qui est quelque chose d’autre à considérer.

Choix de longue haleine : Wilco Nienaber — Total 150-1 (BetMGM)

Après sa brève escale sur le PGA Tour où il a épaté la foule avec sa longueur au Palmetto Championship, Nienaber n’a pas trouvé autant de succès lors de ses deux derniers départs. Certes, un départ a été l’US Open, où il a réussi son premier tournoi majeur, les choses semblaient sombres la semaine dernière à l’Irish Open. Mais maintenant, il se dirige vers un parcours par 71 avec quatre par 5, ce qui pourrait lui convenir un peu mieux. Étant donné que ses cotes PGA sont à nouveau au nord de 150-1 et qu’il a gagné il y a seulement sept départs, cela se prépare parfaitement pour tirer à nouveau sur Nienaber.

Autres notables

Ian Poulter : 40-1 pur et simple

Thomas Pieters : 66-1 pur et simple

