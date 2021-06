Cotes pour le groupe A avec l’Italie comme favorite

04/06/21 à 20h45 CEST

Le début de l’Euro 2020 approche à grands pas et s’il y a un groupe où il n’y a rien de clair, c’est bien A. L’Italie débute comme favorite, mais n’aura pas un seul match facile dans la première phase du tournoi continental. Bien sûr, selon les quotas de champion de groupe offerts par Betfair, qui sont les premiers payés à 1.5.

Rappelons que dans cette première phase les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs tiers se qualifient. Dans cette optique, il semble presque certain que l’azzurra sera une équipe en huitièmes de finale et donc sa passe a un quota de 1.02. Par derrière, la guerre commence.

Le Pays de Galles de Gareth Bale fait partie de ces équipes couvertes qui sont prêtes à surprendre. Ce qui est classé est un 1,8 et c’est le plus gros des quotas. Cela montre l’égalité d’un groupe A dans lequel il est très difficile de prévoir. Que se passe-t-il pour que la Suisse soit payée 1,53 et à quoi la Turquie commerce-t-elle 1,57.

Il est vrai que l’Italie atteint l’Euro 2020 avec un très bon parcours, même s’il est également vrai que leurs rivaux n’ont pas été d’une grande importance (tant en matches amicaux qu’en phase de qualification pour la Coupe du monde 2022). Si vous pensez que ce ne sera pas un champion de groupe, Betfair propose des cotes très élevées. La Turquie et la Suisse ont le même quota si elles finissent en tête du groupe A a 6, tandis que le Pays de Galles commerce à 8.5.

Combinaisons exactes : l’Italie est la clé

Qualifiés pour les huitièmes, champions de groupe… tout cela est très bien, mais il y a un niveau de plus. Betfair nous offre la possibilité de placer les quatre équipes à leur place exacte. Par exemple, que le Groupe A se termine avec l’Italie en tête du classement suivie de la Suisse, du Pays de Galles et de la Turquie est payée à 7.

Vous avez à votre disposition toutes les combinaisons possibles : du plus fou avec le Pays de Galles en tête au plus conservateur, avec l’Italie en tête suivie de la Suisse ou de la Turquie.