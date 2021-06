Cotes, prédictions pour le Portugal contre l’Allemagne et les accessoires du joueur Cristiano Ronaldo ⋆ .

Voici les pronostics et les pronostics de l’Euro 2020 pour lesquels je suis d’accord avec les résultats générés par mon modèle de pari. Ceux-ci sont sélectionnés après un examen attentif des meilleures lignes de paris sur le football disponibles et des cotes de l’Euro 2020. Pour cet article, nous plongerons dans le match Portugal vs Allemagne Groupe F ainsi qu’un Cristiano Ronaldo pari sur le joueur le samedi 19 juin.

Portugal vs Allemagne : Aperçu des paris sur l’Euro 2020

Le Portugal a cherché une victoire dominante dans le groupe de la mort, tandis que l’Allemagne est tombée face à la France, championne du monde. Le Portugal a affronté la Hongrie et a contrôlé 70% de la possession tout en affichant un but attendu de 2,52. S’il n’y avait pas eu quelques occasions ratées par l’attaque du Portugal, ce match aurait facilement pu se terminer 4-0 ou pire. Cristiano Ronaldo a marqué un doublé pour prendre un départ confiant.

L’Allemagne n’a pas mal joué contre la France. Ils ont perdu 1-0, et leur défense a bien fait de rattraper Kylian Mbappé et Karim Benzema hors-jeu. La principale préoccupation était l’infraction; Serge Gnarby et Kai Havertz semblait dépassé. Certes, il y a moins d’une poignée d’équipes qui peuvent suivre la défense et la vitesse de la France. Le fait est que l’Allemagne doit insérer des attaquants plus confiants à l’avant, tels que Timo Werner, pour améliorer les 0,87 objectifs attendus.

Le Portugal n’a pas goûté à la défaite depuis une défaite 1-0 contre la France en 2020. Leur défense a accordé deux buts ou moins, et l’offensive a été blanchie une fois contre une défense serrée en Espagne. L’Allemagne a récemment subi des pertes notables contre l’Espagne, la Macédoine du Nord et la France. Ils ont l’avantage de jouer le match à Munich, mais la question est de savoir si leur attaque ou leur défense leur donne un résultat.

Portugal Victoire +120 (BetMGM)

Compte tenu de la forme récente des deux nations, le Portugal devient alors od. La sécurité contre un match nul doit être prise en compte lors de l’examen de l’emplacement et de la manière dont l’Allemagne a joué contre la France. Le Portugal semble être en grande forme, et leur attaque créant des occasions et trouvant le fond des filets n’est pas un problème. La double chance de gagner ou de faire match nul pour le Portugal est de -165 sur BetMGM. Cette ligne est un peu juteuse, mais elle vaut toujours la peine d’être prise.

Pour soutenir le Portugal et pousser le tirage au sort, on peut également prendre le Portugal tie no bet à +120 sur BetMGM. L’un ou l’autre pari est bien, mais l’argent en plus est meilleur. Le jeu moneyline du Portugal est moins idéal car l’Allemagne est capable de réagir, surtout à domicile.

L’accessoire Ronaldo pour avoir plus de 1,5 tirs cadrés s’élève à -105 sur BetMGM. C’est une option intéressante. Considérez que Ronaldo a en moyenne 5,21, 6,05, 5,69 et 6,93 tirs par match au cours des quatre dernières années au niveau du club. C’est le même niveau de club que le Real Madrid et la Juventus, qui affrontent régulièrement des compétitions de haut niveau. Dans ce même run, il a réussi en moyenne 1,93, 2,07, 2,07 et 2,8 tirs cadrés par match. Son tir cadré moyen lors de ses 10 derniers matches avec le Portugal est de 3,30. L’Allemagne est une défense solide, mais Ronaldo tire à volonté, gère les PK et les coups francs directs.

