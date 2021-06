Cotes, pronostics et pronostics Euro 2020 ⋆ .

Ce qui suit sont les pronostics et les pronostics de l’Euro 2020 où je suis d’accord avec les résultats générés par mon modèle de pari. Ceux-ci sont sélectionnés après un examen attentif des meilleures lignes de paris sur le football disponibles et des cotes de paris Euro 2020, qui peuvent être trouvées via OddsShopper.

Cotes, pronostics et pronostics sur l’Euro 2020

Choix de champion pur et simple

Belgique (+600)

Les cotes de l’Euro ont une course serrée pour gagner entre trois équipes : la France (+500), l’Angleterre (+550) et la Belgique (+600). L’hypothèse est que la Belgique remportera le groupe B car elle est clairement la favorite pour le faire. L’Angleterre verra peu de résistance à réclamer le groupe D. La France est exclue, étant donné qu’elle pourrait ne pas sortir du groupe, avec des affrontements serrés contre le Portugal et l’Allemagne. La France, le Portugal et l’Allemagne sont si difficiles à appeler dans le groupe qu’aucun n’a de chances de gagner moins que +148. Le Portugal et l’Allemagne semblent les plus susceptibles de sortir du groupe le plus difficile de l’Euro. Cela laisse les options en Angleterre ou en Belgique pour le vainqueur absolu de l’Euro.

L’Angleterre est dans le groupe D, et s’ils gagnent le groupe, ils affronteront le deuxième du groupe F en huitièmes de finale. Cela signifie qu’ils affronteront la France, le Portugal ou l’Allemagne. S’ils avançaient, ils affronteraient l’Espagne. Cela suppose que l’Espagne est tarifée en conséquence et ne déçoit pas, comme ils le font souvent pendant les courses de l’Euro et de la Coupe du monde. La Belgique verrait l’une des équipes les plus faibles à gauche des troisièmes du groupe en huitièmes de finale. S’ils avancent, la tâche la plus difficile serait les Pays-Bas.

Sur la base du chemin de la victoire, la Belgique a l’avantage. L’Angleterre et la Belgique ont toutes deux l’offensive de dépasser n’importe quel adversaire. Ils se sont rencontrés deux fois lors de matchs récents et se sont partagés le tête-à-tête. La route la plus difficile de l’Angleterre est l’Espagne, qui a perdu un match sur ses 12 derniers. Ils ont un match nul notable contre l’Allemagne et les Pays-Bas. Ils ont également enregistré une victoire convaincante 6-0 sur l’Allemagne. L’Angleterre a tous les talents du monde, mais elle pourrait aussi être aussi décevante que l’Espagne dans les grands moments, avec son capitaine, Harry Kane, encore mener tous les clubs qu’il a remportés à des moments cruciaux.

La Belgique pourrait rencontrer l’Italie, qui a une défense solide. Mais la puissance de feu de la Belgique va s’avérer de trop, même si l’Italie se retrouve sur la feuille de match. Les Pays-Bas ne devraient pas non plus concerner la Belgique, car ils sont une équipe destinée à surpasser leurs adversaires. Le club n°16 de la FIFA est en perte de vitesse depuis les années dorées de 2011 à 2014, d’une certaine manière parce qu’il ne peut pas garder le ballon hors de son propre filet.

Avec sa forme, son pedigree offensif et ses affrontements potentiels s’ils se qualifiaient tous les deux pour la phase finale, la Belgique est le choix pour remporter l’Euro. De manière réaliste, on pourrait mettre une unité sur chacun d’eux et avoir encore un bon retour étant donné qu’ils ne devraient pas se rencontrer avant la finale, et cela continue de se protéger contre les chances de victoire plus courtes de la France.

Choix de champion de tir long

Espagne (+900)

L’Espagne est susceptible de faire face à l’Angleterre, et l’Espagne a la capacité de se montrer à la hauteur de la concurrence. Ils ont également l’un des groupes les plus faciles. Cela impliquerait l’un des matches de huitièmes de finale les plus faciles, comme la Belgique l’a fait. N’oubliez pas que l’Espagne n’est pas loin de remporter deux euros coup sur coup. Ils forment toujours une équipe talentueuse avec Gérard Moreno, Sergio Ramos, Ferran Torres et Alvaro Morata jouer dans les meilleurs clubs de championnat. Le souci de l’Espagne est le gardien de but. Ils n’ont pas beaucoup perdu, mais ont accordé des buts au Kosovo, à la Géorgie et à la Grèce dans des matchs significatifs.

Les Espagnols ont gardé quatre cages inviolées lors de leurs 12 derniers matches. C’est un look différent de celui d’une équipe qui considérait les draps propres comme un autre jour au bureau. Le modèle a ses chances de remporter l’ensemble du tournoi comme étant plus courtes que le +900, et compte tenu du potentiel de confrontation contre l’Angleterre plutôt que la Belgique, ils sont un solide coup de main pour remporter l’Euro.

