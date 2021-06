Cotes, pronostics et pronostics NASCAR .

NASCAR prend une pause par rapport aux courses régulières cette semaine alors que les courses se déplacent vers les lumières du Texas pour la course annuelle des étoiles. Voyons les circonstances étranges de cette course, comment cela affecte la stratégie de pari, et les meilleurs choix de paris et prédictions comme les cinq premiers, les 10 premiers et les accessoires des joueurs sur DraftKings Sportsbook.

Cotes et choix des paris NASCAR : course des étoiles 2021

Les favoris absolus de la course des étoiles

Après des victoires consécutives, Kyle Larson ouvert comme le favori de cette semaine à +480. Il n’a pas fallu longtemps pour que ce nombre soit ramené à +350 alors que presque tout le monde est resté statique. Ce changement brutal dans le classement de Larson suggère une chose… le public n’a aucune idée de la façon dont cette course va fonctionner. Les parieurs occasionnels, les joueurs DFS et les fans vont perdre la tête lorsque Mike Joy explique dans trois segments consécutifs pourquoi le champ est réinitialisé via un tirage au sort ou une inversion. Dans l’aperçu de cette semaine, je détaille ces règles de réinitialisation des champs.

Par conséquent, avec seulement 40 tours qui décident vraiment du déroulement de cette course, il est difficile d’avoir confiance derrière un seul pilote. Considérant à quel point Larson a été dominant sur les ovales intermédiaires en 2021, il est facile de voir pourquoi même les meilleurs avec une compréhension des règles de la course soutiendront Larson.

Les moyennes de Kyle Larson, sur cinq courses, dans le package 550 HP Tours menés – 167,2

Tours les plus rapides – 63

Évaluation du conducteur – 135,9

Points FD – 90,6

NSP points – 115,8

Terminer – 5 (tiré vers le bas par le 19e au Kansas)

Position de course – 2,8 – Phill Bennetzen a une feuille de calcul NASCAR (@RaceSheetsDFS) 7 juin 2021

Cela dit, compte tenu des réinitialisations sur le terrain et de la façon dont une fusillade de 10 tours décidera du vainqueur, il n’y a aucune raison réelle de ne pas embrasser certains pilotes avec de meilleures chances. Par example, Kyle Busch siège à +800 et son pire résultat au cours des quatre dernières courses intermédiaires est cinquième. Ou considérez Guillaume Byron à +1600 qui a terminé sixième en moyenne dans les cinq courses en utilisant le package de faible puissance. Si ce package ressemble beaucoup au package de 550 chevaux, il existe des chiffres bien plus alléchants que ce que Larson propose actuellement.

Les cinq meilleurs paris sur la course des étoiles

S’agissant d’une All-Star Race, seuls 21 pilotes s’affronteront dimanche soir. Ainsi, avec la moitié du peloton normale supprimée, il devrait être plus facile cette semaine de terminer dans les cinq premiers. En théorie, cela a du sens jusqu’à ce que l’on considère que ce sont les pilotes qui ne concourraient jamais pour un top cinq et encore moins un top dix qui ne concourront pas. Ainsi, ne sautez pas sur chaque pari plus qui fait partie des cinq premiers. Ne pas avoir à rivaliser avec l’écurie Rick Ware Racing ne fait pas Cole Custer plus viable pour un top-cinq à +600 qu’un week-end typique.

Cependant, il existe une école de pensée selon laquelle cette course peut ressembler à une course à plaques grâce à NASCAR utilisant des entretoises coniques pour réduire la puissance. Si cette diffusion se déroule, ces pilotes avec des cotes plus élevées deviennent alors plus intéressants. Surtout quand on considère les 10 derniers tours jusqu’à la fin où tout le monde est regroupé et tout ce qu’il faudra, c’est un bon redémarrage et une bonne vitesse de court terme. Dans ce scénario, Ryan Newman et Michael McDowell à +600 entrer dans la mêlée comme viable et concevable.

Ce qui suit est une liste courte mais intéressante d’accessoires proposés par DraftKings Sportsbook :

Top 10 des finitions : Michael McDowell +115

Meilleur groupe d’arrivée D : Ryan Newman +350

Top 10 des finitions : Ryan Newman +115

Meilleur groupe d’arrivée B : William Byron +260

Avec les suppositions aveugles des masses combinées aux inconnues sur le déroulement de cette course, cela fait une semaine pour prendre de gros swings. Les plus gros coups de circuit se présentent toujours sous la forme de titres purs et simples, ainsi, le parlay de cette semaine prend un coup franc. En fait, il en combine deux, Ryan Newman à +8000 pour remporter la All-Star Race et Ross Chastain à +1200 pour remporter la course Trucks.

Newman a le sentiment que si cela se transforme en course de pack, il lui suffit de tracer son chemin dans le cinquième segment, puis de bloquer pour les 10 derniers tours. Après tout, Newman est toujours l’un des meilleurs pilotes de superspeedway en plus d’être un bloqueur notoire avec lequel il est difficile de se déplacer.

Selon Chastain, les courses de camions au Texas ont eu une mauvaise tendance à se transformer en guerres d’usure. Ces fêtes d’épaves étaient des courses nocturnes où la piste devrait être plus étroite et avoir plus d’adhérence. Maintenant, les camions courent l’après-midi dans la chaleur et l’humidité de juin. Par conséquent, cette piste pourrait devenir très glissante en diminuant l’adhérence et transformer cette course en une marche remplie de prudence. Dans ce cas, Chastain offre de l’expérience, un camion dans lequel il a été très compétitif, plus un carrément avec des cotes élevées.

Lorsque les titres purs et simples de Newman et Chastain sont combinés dans un pari, DraftKings Sportsbook offre +105200 chances de payer 26 325 $ sur un pari de 25 $. Ce travail de parlay pourrait nécessiter l’alignement des planètes, mais ce week-end, ce scénario fou est réellement réaliste.

