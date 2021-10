COTI associé à Simplex pour lancer les cartes de débit, acheter ? Invezz

in

COTI COTI / USD est une plateforme blockchain qui vise à permettre aux organisations de créer leurs propres solutions de paiement.

L’association Simplex comme catalyseur de croissance

Plus tôt ce mois-ci, COTI a annoncé qu’il émettrait un nouveau stablecoin pour l’écosystème Cardano.

Le 29 septembre, COTI s’est associé à Simplex pour présenter les cartes de débit Visa et les comptes bancaires aux clients.

Ces nouveaux services permettront aux utilisateurs d’accéder plus facilement à l’écosystème monétaire. Cela servira de pont entre FIAT et les actifs numériques.

Les clients peuvent ouvrir un nouveau compte avec un IBAN et demander une carte de débit Visa COTI.

Ils peuvent convertir la crypto en FIAT à des fins de dépenses mondiales.

Les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques dans les régions SWIFT et SEPA seront également disponibles et compléteront le compte grâce à l’utilisation d’actifs de crypto-monnaie.

Cette carte sera implémentée dans COTI Pay et intégrera d’autres fonctionnalités et plans basés sur la fidélité dans l’offre.

Cela dit, COTI a révélé qu’il publierait ces cartes en deux tours. Premièrement, 3 000 cartes seront envoyées lors du premier tour, et 5 000 de plus un mois plus tard.

L’équipe à l’origine de ce projet a assuré qu’elle distribuerait cette solution dans diverses régions du monde. Cependant, pour le moment, cela ne s’applique qu’aux résidents de l’UE et de l’EEE.

Dois-je acheter du COTI (COTI) ?

Le 1er octobre, le COTI (COTI) valait 0,582 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue le point de valeur historique le plus élevé du jeton, ainsi que ses performances en septembre.

Son point le plus bas était le 8 septembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 0,272 $.

En parlant du plus haut historique du jeton, c’était le 29 septembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,668 $.

Ici, nous pouvons voir que du 8 septembre au 29 septembre, le jeton a augmenté en valeur de 0,396 $ ou 145%.

Cela dit, du 29 septembre au 1er octobre, la valeur du jeton a baissé de 0,086 $ ou 12%.

Cela étant, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton augmente à 0,785 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait un achat solide.

