COTI lance les cartes de débit et les comptes bancaires VISA

COTI a lancé les cartes de débit VISA et les comptes bancaires au grand public. Les deux outils visent à atténuer les inégalités économiques, ce qui sera réalisé avec l’aide de Simplex, un partenaire clé, a appris Invezz dans un communiqué de presse. En introduisant ces produits, COTI aidera les utilisateurs à accéder à un écosystème financier complet et complet. Son objectif est de combler le fossé entre les mondes des crypto-monnaies et des monnaies fiduciaires.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire pour des comptes compatibles avec les crypto-monnaies chez COTI

Les utilisateurs peuvent s’inscrire à des comptes conformes à la cryptographie COTI en utilisant leur nom et les utiliser pour stocker la monnaie fiduciaire. Ils peuvent dépenser ces soldes partout où VISA est accepté, à la fois en ligne et hors ligne. Le programme bancaire fera partie de la suite marchande COTI Pay Business. Les récompenses pour le pari du jeton COTI augmenteront parallèlement à l’adoption de ces solutions.

La version initiale permettra la conversion crypto-fiat, le retrait ATM et plus encore

La première version de la carte de débit COTI comprendra la conversion de crypto en fiat pour les dépenses mondiales avec la carte de débit VISA, le retrait d’espèces aux guichets automatiques dans les régions SEPA et SWIFT, l’activation de la carte via un code PIN, la possibilité de vérifier les soldes et d’afficher les transactions, et la possibilité de recharger le compte avec des actifs cryptographiques, SEPA, SWIFT et des cartes de paiement. Les futures versions permettront des modèles de cartes VIP, des plans basés sur la fidélité et des fonctionnalités supplémentaires.

Le premier tour comprend 3 000 cartes

La carte sera intégrée à COTI Pay, permettant aux titulaires de carte d’acheter et de vendre des crypto-monnaies directement depuis leur compte bancaire, adossé au portefeuille VIPER. Actuellement, la carte de débit COTI VISA est disponible pour les résidents de l’UE et de l’EEE, mais ils peuvent l’utiliser dans le monde entier. 3000 cartes seront distribuées au premier tour. Dans un mois, COTI mettra 5 000 autres cartes à disposition.

Cardano présentera une nouvelle pièce stable

Avec l’aide de COTI, la blockchain Cardano (ADA / USD) comportera un nouveau stablecoin. COTI servira de passerelle de paiement de l’écosystème. Le nouveau flux, Djed, se concentre sur DeFi et maintient les prix stables grâce à une conception algorithmique. Le protocole servira de banque indépendante qui échange des pièces stables sans fourchette de prix spécifique liée à un prix cible.

