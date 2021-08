COTI listé dans Huobi Global et Coinbase Pro Faut-il investir ?

in

COTI COTI / USD est une plate-forme fintech de niveau entreprise visant à aider les organisations à créer leurs solutions en matière de paiements et à numériser n’importe quelle devise pour gagner du temps et de l’argent.

Le Groupe COTI a été lancé en mars 2017, tandis que la Plateforme de participation a été lancée le 1er janvier 2020.

Double cotation en tant que catalyseur de croissance

COTI était cotée sur Coinbase Pro, qui a ouvert ses dépôts pour le jeton le 25 août, tandis que la négociation a ouvert le 26 août.

Il s’agissait de la première liste, qui a encouragé de nombreux investisseurs dans le jeton. Cependant, cela ne s’est pas arrêté là.

Huobi Global a emboîté le pas et a annoncé qu’il offrirait également le jeton. Il a ouvert ses dépôts le 26 août, où la négociation serait disponible lorsque le volume des dépôts répondrait à la demande du marché.

Cet événement a marqué un grand succès pour le jeton COTI, qui a bondi en valeur.

En outre, COTI vise à devenir un protocole entièrement optimisé pour les paiements décentralisés avec les commerçants, les dApps et les émetteurs de pièces stables en tant qu’utilisateurs naturels.

Étant donné que la tendance du marché des crypto-monnaies s’oriente vers la finance décentralisée (DeFi), il est approprié que le jeton soit coté sur les bourses de fret.

Faut-il investir dans le COTI (COTI) ?

Le 27 août, le COTI (COTI) valait 0,361 $.

Pour avoir une image plus claire de sa valeur, nous analyserons sa performance historique en juillet, ainsi que sa valeur la plus élevée de tous les temps.

COTI a connu sa valeur la plus élevée de tous les temps le 23 mars, où il a atteint une valeur de 0,572 $. Cela a augmenté la valeur du jeton de 37%.

Le point de valeur le plus élevé que le COTI a atteint en juillet a été le 7 juillet, où il a atteint une valeur de 0,145 $.

Le point le plus bas atteint par le COTI en juillet était le 20 juillet, avec une valeur de 0,089 $, soit une baisse de 38% par rapport au 7 juillet.

Cependant, il a lentement augmenté à nouveau, et le 24 juillet, il était revenu à 0,126 $, soit une augmentation de 41 % par rapport au 20 juillet, et a finalement atteint son plus haut point de 0,143 $, une augmentation de 60 % en valeur par rapport au 20 juillet.

Le 26 août, il grimperait à un niveau record de 0,485 $ avant de retomber à 0,361 $ le 27 août. Cela a fait augmenter la valeur du jeton de 34% le 26 août après la double cotation, avant sa chute le 27 août.

Cependant, le jeton a été coté sur deux bourses distinctes dans un laps de temps similaire, ce qui a entraîné une hausse de la valeur.

Cela dit, il a le potentiel d’évoluer beaucoup plus, compte tenu des deux nouvelles listes d’échange et de ses bases d’utilisateurs qui peuvent désormais passer au jeton.

Dans cette optique, le COTI a le potentiel de grimper à 0,487 $ fin septembre.

