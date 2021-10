COTI Mainnet 2.0 sera lancé dans 5 jours – voici à quoi s’attendre

Le Mainnet 2.0 de COTI sera lancé le 2 novembre 2021 à 14h UTC, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Votre Trustchain est l’infrastructure de base pour vos produits et systèmes. Trustchain est basé sur une structure de données multi-DAG (graphe acyclique dirigé), capable de traiter plus de 100 000 TPS.

L’infrastructure de base a été mise en service sur le réseau principal en juin 2019. Depuis lors, elle a traité des millions de transactions dans le monde.

Capacités d’évolutivité et de vitesse nouvelles et améliorées

COTI travaille sur Mainnet 2.0 depuis plus d’un an pour optimiser les plates-formes COTI afin de soutenir leur croissance massive et permettre de nouvelles capacités de vitesse et d’évolutivité. Il permettra d’améliorer les performances de la base de données, des confirmations de transaction plus rapides, et plus encore.

Mainnet 2.0 comprend un moteur de stockage, une file d’attente de nœuds et plus encore

RocksDB, le moteur de stockage de nœuds, a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités dans la prochaine version, telles que des temps de chargement plus rapides et des capacités de sauvegarde. Viennent ensuite les files d’attente, la gestion des files d’attente de nœuds pour les logiciels, améliorée avec de meilleurs verrous. Les événements se déroulent en douceur et permettent des transactions plus rapides.

Explorer.coti.io améliore la stabilité en contrôlant le taux de réponse des transactions. COTI a amélioré les communications externes utilisées par STOMP et zero-mq à partir des opérations de file d’attente améliorées par les nœuds. Cela permet un taux de livraison de message constant.

Support de grattoir prêt à l’emploi pour une fiabilité améliorée

La prochaine version prendra également en charge les grattoirs métriques standard prêts à l’emploi, permettant aux propriétaires de nœuds de surveiller les KPI et la santé des applications. Pour assurer une transition fluide et fiable, les opérateurs de nœuds COTI sont déjà passés à la nouvelle version sur Testnet.

Un engagement solide pour poursuivre la croissance du réseau

Dans l’ensemble, Mainnet 2.0 permettra une nouvelle croissance du réseau COTI, prenant en charge un large éventail de technologies financières et de cas d’utilisation pour les utilisateurs, les entreprises et les commerçants de COTI. Ceux-ci comprendront les services commerciaux et commerciaux, l’usine de pièces stables, le Trésor COTI, les services de trésorerie, l’écosystème et les partenariats, et Trustchain.

Les utilisateurs et les commerçants de l’écosystème COTI pourront profiter d’une plate-forme numérique plus rapide, meilleure, de meilleure qualité et plus fiable pour tous les services de l’écosystème financier COTI sans mise à niveau ni intervention de leur part.

