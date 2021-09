COTI Price a grimpé de plus de 25 % au cours des dernières 24 heures. À quelle hauteur le jeton augmentera-t-il? – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Malgré la forte baisse du marché de la cryptographie, quelques jetons semblaient faire bien mieux que le reste du marché. Coti est la crypto-monnaie qui est maintenant assez haussière. Retour à des sommets historiques. Le COTI a atteint un creux de 0,29 $ le jeudi 10 septembre et n’a cessé d’augmenter depuis lors. COTI se négocie actuellement à 0,44 $, soit une augmentation de 23,2 % au cours des dernières 24 heures.

COTI est une crypto-monnaie qui fait les choses un peu différemment. Son objectif principal est d’aider les entreprises à développer leurs propres solutions de paiement tout en leur permettant de numériser leurs propres devises, et il dispose de l’infrastructure pour le faire.

Nouvel ATH en route ?

COTI a eu un voyage fou en 2021. Le 23 mars, la pièce était passée de 0,047 $ en janvier à 0,5730 $. Il est ensuite tombé en phase avec le reste du marché des crypto-monnaies, atteignant un creux de 0,0892 $ en juillet alors qu’il touchait le fond.

Cependant, avant ses cotations en bourse en août, il a atteint un sommet de 0,4854 $ et s’est depuis négocié à plus de 0,3 $. Bien que Coti pourrait être sur le point de défier le plus haut du drapeau haussier de 0,50 $ et de poursuivre l’ATH à 0,60 $. Après la violation, le jeton peut monter en flèche à un nouvel ATH de 1 $.

Le stock de COTI a grimpé en flèche en raison de l’anticipation en ligne qu’une annonce majeure sera faite lors du #CardanoSummit2021. COTI dévoilera un tout nouveau produit qui vous épatera. Pendant trop longtemps, il a été sous-évalué.

Suite à la publication du livre blanc sur la technologie de trésorerie du COTI et à l’inclusion des jetons sur crypto.com, le prix du COTI s’est redressé.