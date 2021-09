COTI va émettre un nouveau stablecoin pour l’écosystème Cardano

Lors du sommet Cardano (ADA / USD), le fondateur Charles Hoskinson a annoncé que COTI serait l’émetteur officiel d’un nouveau stablecoin pour le système Cardano, basé sur le protocole Djed, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Cardano est l’une des plus grandes plateformes de blockchain au monde avec la troisième plus grande capitalisation boursière pour la crypto-monnaie.

COTI est conçu pour relever les défis de DeFi et CeFi

COTI est un écosystème de « finance sur la blockchain » à grande échelle, visant à résoudre les problèmes typiques de la finance centralisée tels que la latence, les frais, les risques et la finance décentralisée (complexité, obstacles, frais, etc.). Pour ce faire, il met en œuvre un nouveau type d’infrastructure et de protocole de base basés sur DAG qui est privé, abordable, évolutif, inclusif, rapide et optimisé pour la finance.

Charles Hoskinson, PDG d’IO Global a déclaré :

“Le Djed stablecoin pourrait changer la donne dans l’espace crypto, attirant un tout nouveau public à un moment où l’industrie connaît déjà une croissance astronomique. Djed partage notre engagement envers la vérification formelle, démontrant une méthode robuste pour lutter contre la volatilité des prix sur les marchés de la cryptographie. COTI est un partenaire de longue date de l’écosystème Cardano, c’est formidable de les avoir à bord avec cette nouvelle entreprise.

Djed maintient la réserve de devises de base tout en permettant aux utilisateurs de frapper et de graver

Le protocole Djed stablecoin maintient des prix stables en tirant parti des contrats intelligents. Sa conception algorithmique comprend une programmation de contrat intelligent pour garantir que le stablecoin prendra en charge les transactions DeFi. Djed fonctionne en maintenant une réserve de pièces de base tout en permettant aux utilisateurs de frapper et de graver des pièces stables et de réserver des pièces. Ses créateurs partagent des plans pour implémenter Djed à Cardano pour générer des pièces stables. Cette approche permettrait de payer les frais d’utilisation du réseau de Cardano (frais de transaction) via un mode de type « frais Babel ».

Shahaf Bar-Geffen, PDG du groupe COTI, a déclaré :

“L’écosystème stablecoin a énormément mûri ces dernières années. Les participants à la blockchain utilisent stablecoin pour participer aux transactions quotidiennes, car ils permettent d’échanger des valeurs monétaires en douceur, quel que soit l’emplacement de l’expéditeur et du destinataire. Je pense que l’ajout du stablecoin basé sur Djed à la blockchain Cardano améliorera considérablement la façon dont les transactions sont réglées sur la plate-forme.

