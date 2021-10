COTI va libérer les comptes bancaires et les cartes de débit Visa

in

La plate-forme fintech numérique COTI a annoncé ses derniers produits qui fourniront des cartes de débit Visa et des comptes bancaires aux utilisateurs. Son partenaire dans l’initiative est l’institution financière Simplex.

Les nouveaux services du COTI

COTI (Currency Of The Internet) – une plate-forme blockchain permettant aux organisations de créer leurs propres solutions de paiement – a élargi sa gamme de produits. Selon une annonce partagée avec CryptoPotato, il s’est associé à la société de technologie financière Simplex pour présenter les cartes de débit Visa et les comptes bancaires aux clients.

Les nouveaux services aideraient les utilisateurs à accéder plus facilement à l’écosystème monétaire et serviraient de pont entre les monnaies fiduciaires et les actifs numériques.

Les clients pourraient ouvrir un nouveau compte bancaire avec un IBAN et commander une carte de débit Visa COTI. Sur celui-ci, ils pourraient convertir la crypto en fiat pour les dépenses mondiales. Le retrait d’espèces aux guichets automatiques, à la fois dans les régions SWIFT et SEPA, ainsi que le rechargement du compte avec des actifs cryptographiques seraient également possibles.

La carte de débit serait implémentée dans COTI Pay. La plate-forme blockchain a ajouté qu’à l’avenir, elle intégrerait d’autres fonctionnalités et plans de fidélité dans l’offre.

COTI a révélé qu’il déploierait les cartes sur deux tours. Il enverra 3 000 cartes lors de la première, tandis que 5 000 autres seront disponibles un mois plus tard.

L’équipe derrière le projet blockchain a assuré qu’elle distribuerait la solution dans diverses régions du monde. Pour le moment, cependant, il ne s’applique qu’aux résidents de l’UE et de l’EEE.

Les autres partenariats du COTI

Récemment, la plate-forme fintech de niveau entreprise a annoncé une autre collaboration. Cette fois avec le hub stablecoin de Cardano, Ardana.

L’alliance a assuré des paiements crypto-à-fiat destinés à la communauté Cardano, en plus des consommateurs et des commerçants du monde entier. Shahaf Bar-Geffen – PDG de COTI – a confirmé cette décision :

«Aujourd’hui, COTI fait ses premiers pas dans Defi sur Cardano, ce qui, à notre avis, sera énorme. Nous sommes heureux de collaborer avec la remarquable équipe d’Ardana pour apporter de nouveaux actifs natifs Cardano à ADA Pay et intensifier nos opérations. »

La nouvelle a attiré l’attention de la communauté crypto. De plus, le prix symbolique de COTI a augmenté d’environ 50 %, atteignant un niveau record (ATH) de 0,60 $. Il a atteint un autre record hier à 0,66 $, mais est maintenant revenu à environ 0,62 $.

