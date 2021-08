Cotisations AGR de Videocon: SC empêche le DoT d’encaisser les garanties bancaires de Bharti Airtel

in

Conformément à l’ordonnance du SC du 20 juillet 2020, Bharti Airtel a déclaré qu’elle avait jusqu’à présent payé 18 400 crores de Rs, ce qui représente plus de 10% de ses cotisations AGR totales de 45 356 crores de Rs.

La Cour suprême a ordonné lundi au département des télécommunications (DoT) de ne pas invoquer les garanties bancaires de Bharti Airtel d’une valeur de 1 376 crores de roupies pour récupérer les revenus bruts ajustés (AGR) de Videocon Telecommunications, qui avait auparavant vendu l’intégralité de son spectre au premier.

Le tribunal suprême a accordé cette réparation à Bharti pendant une période de trois semaines au cours de laquelle l’opérateur de télécommunications peut faire appel devant le Tribunal de règlement des différends et d’appel des télécommunications (TDSAT) contre l’avis de mise en demeure émis par le DoT.

Le 17 août, le DoT avait envoyé un avis de mise en demeure demandant à Bharti Airtel de payer les cotisations AGR de Videocon de 1 376 crores de roupies dans un délai d’une semaine, faute de quoi les garanties bancaires financières de la société seraient enchaînées.

Le litige entre les deux parties est donc : Sur la base de l’ordonnance du SC sur le paiement des redevances AGR qui a déclaré qu’en cas de négoce du spectre entier d’un opérateur de télécommunications, les redevances doivent être payées par l’acheteur, le DoT avait émis la demande avis à Bharti. Cependant, l’affirmation de Bharti est qu’en vertu des directives sur l’échange de spectre, seules les cotisations inconnues au moment de l’échange, qui sont révélées plus tard, peuvent être récupérées par le DoT par l’une ou l’autre des parties ou conjointement. En ce qui concerne l’AGR, la position de Bharti est que puisque les cotisations étaient connues avant la négociation du spectre, la responsabilité incombe donc au vendeur, Videocon Telecommunications dans ce cas.

L’ordonnance SC de mardi indique que Bharti devrait d’abord se rendre à TDSAT pour résoudre son différend avec le DoT dans cette affaire.

En 2016, Videocon, qui fait actuellement l’objet d’une procédure d’insolvabilité, avait cédé l’intégralité de son spectre de 30 MHz à Bharti Airtel.

Les requêtes en révision déposées par Bharti Airtel et Vodafone Idea n’ont pas encore été examinées par la plus haute juridiction, où les sociétés ont demandé la rectification des erreurs arithmétiques dans les demandes d’AGR soulevées par le DoT.

