Cotisations des MPME : plus de 75 000 crore de roupies payées par le gouvernement entre juin 2020 et octobre 2021, selon FinMin

Crédit et financement pour les MPME : Les ministères, les départements et les unités centrales du secteur public (CPSU) ont payé des cotisations aux MPME d’une valeur de 75 471,78 crores de roupies pendant Covid. Le paiement des biens achetés a été effectué au cours de la période juin 2020 – octobre 2021, selon les données sur les cotisations payées partagées par le ministre d’État chargé du ministre des Finances, Pankaj Chaudhary, dans une réponse écrite à une question à Lok Sabha lundi. Cependant, les détails sur le total des cotisations et des cotisations en attente n’ont pas été divulgués. De plus, il n’était pas clair si le montant payé comprenait également les paiements des gouvernements des États et des PSU.

Annonçant les mesures liées à Covid, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait déclaré en mai de l’année dernière que le gouvernement et les PCUS libéreraient les créances des MPME dans 45 jours (à compter de la date de réception). En juillet de cette année également, le ministre avait déclaré catégoriquement que le « gouvernement central » avait pris cette position selon laquelle tout paiement en attente aux MPME devra être versé dans les 45 jours.

«Il n’est pas clair si ce chiffre comprenait également les paiements par les PSU d’État. Mon paiement également de Rs 5 crore a été bloqué au cours des sept derniers mois auprès du conseil d’électricité local. Le gouvernement doit avoir payé le crore de Rs 75k, mais ils ne disent jamais clairement que de tels paiements impliquent également ceux des unités de l’État. En règle générale, ils se réfèrent aux PSU du gouvernement central chaque fois qu’ils mentionnent les PSU du gouvernement », a déclaré à Financial Express Online Pankaj Kumar, promoteur du fabricant de produits électriques A-Powertech Electricals et président sortant de l’Indian Industries Association.

Il est important de noter que le montant de Rs 75 000 crore n’était que de 15 % des Rs 5 lakh crore de cotisations impayées dues aux MPME par les départements centraux et d’État ainsi que par le secteur privé. Un rapport de la PTI avait noté que lors d’une vidéoconférence avec les membres de la chambre de commerce de Calcutta en mai de l’année dernière, l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari avait déclaré : « les gouvernements des États, leurs ministères et les entreprises du secteur public, le gouvernement de l’Inde, ses ministères et les entreprises et les principales industries combinées doivent environ 5 millions de roupies lakh aux MPME, de l’argent qui est bloqué et non compensé.

Cependant, selon les données du portail de surveillance des paiements différés MSME Samadhaan, le montant total impliqué dans les demandes déposées par les MPME pour les paiements bloqués au 13 décembre 2021, depuis le 30 octobre 2017, s’élevait à Rs 25 616 crore. D’un autre côté, le montant total impliqué dans les cas réglés mutuellement et ceux réglés par les conseils de facilitation des MSE, dans lesquels les MPME avaient reçu leurs cotisations, n’était que de 3 302,98 crores de Rs. Cela indiquait que de nombreuses MPME n’avaient même pas déposé de demande de retard de paiement.

« MPME Samadhaan ne reflète que les demandes déposées. 90 pour cent des MPME, dont les paiements sont dus, évitent de déposer des demandes. Par conséquent, ce montant de crore de Rs 75k doit avoir été payé par le gouvernement, car les cotisations réelles doivent être bien supérieures à ce montant. De plus, le gouvernement n’a pas dit qu’il s’agissait de retards de paiement. Par conséquent, cela pourrait être le paiement à temps aux MPME qui a été autorisé », a déclaré à Financial Express Online Vishnu Goyal, président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Haryana.

