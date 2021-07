Cotisations du spectre : demande de secours de Vodafone Idea entre les mains de FinMin

in

Les responsables ont déclaré que le point de vue du DoT continue d’être que le secteur a besoin de trois acteurs privés et d’un opérateur du secteur public.

Le département des télécommunications (DoT) demandera l’avis du ministère des Finances sur la possibilité de prolonger d’un an le moratoire de deux ans accordé aux opérateurs de télécommunications sur le paiement d’une tranche de spectre différée.

Le moratoire de deux ans a été accordé aux opérateurs de télécommunications pour les exercices 21 et 22, mais Vodafone Idea a récemment écrit au DoT pour demander une prolongation d’un an car il n’était pas en mesure de générer suffisamment d’argent pour payer la même chose. La société a déclaré que les liquidités générées par elle vont s’acquitter de son obligation de paiement envers les revenus bruts ajustés (AGR).

Pendant ce temps, des sources ont déclaré qu’elles insisteraient davantage sur la prolongation du moratoire d’un an, le PDG et directeur général de Vodafone Idea, Ravinder Takkar, devrait rencontrer le secrétaire du DoT, Anshu Prakash, plus tard cette semaine.

Les responsables du DoT ont déclaré qu’une prolongation du moratoire ne peut pas concerner une seule entreprise et doit concerner l’ensemble du secteur. De plus, il s’agit d’une décision politique qui a des incidences sur les recettes et, par conséquent, l’approbation du ministère des Finances est requise. Ce n’est qu’alors qu’un groupe interministériel d’officiers pourra examiner le stress et apporter des mesures de soulagement. Lorsque le gouvernement a accordé le moratoire de deux ans en novembre 2019, qui est entré en vigueur à partir de mars 2020, le même processus a été suivi.

Si le moratoire n’est pas prolongé, Vodofone Idea devra payer plus de 8 200 crores de roupies en avril 2022 à titre de versement différé pour le spectre acheté lors d’enchères antérieures. Dans sa lettre au secrétaire du DoT, la société a déclaré qu’elle serait “incapable de payer l’acompte de 8 292 crores de Rs dû le 9 avril 2022” en raison de “l’utilisation des espèces pour le paiement des cotisations AGR et de l’incapacité des opérations à générer les liquidités nécessaires dans une situation de prix d’éviction ».

La société a également déclaré alors qu’elle travaillait à lever de nouveaux financements au cours des six derniers mois, “les investisseurs ne sont pas disposés à investir dans la société car ils pensent qu’à moins d’une amélioration significative des tarifs à la consommation, la santé de l’industrie ne récupérer et ils subiront une perte sur leur investissement ».

Justifiant sa demande de prolongation de la période de moratoire, Vodafone Idea a déclaré qu’après l’octroi d’un moratoire de deux ans plus tôt, le jugement AGR a été prononcé, ce qui a retiré 7 854 crores de Rs en paiement initial. Également sur la base des demandes actuelles du DoT, il devra payer des versements AGR d’environ 9 000 crores de Rs en mars 2022. Compte tenu de la demande de corrections de la société sur ces demandes, bien que le montant puisse être réduit de près de la moitié, il sera toujours supprimé. liquidité à hauteur de Rs 12 500 crore de l’entreprise.

Lors de son appel post-bénéfice avec les analystes le 2 juillet, Vodafone Idea avait déclaré qu’il n’était pas en mesure d’augmenter unilatéralement les tarifs, ce qui affecte ses plans de collecte de fonds, et a de nouveau demandé une intervention réglementaire pour fixer le prix plancher des tarifs des télécommunications.

Les responsables du DoT ont déclaré que puisque le tarif est un domaine de Trai, ils ne peuvent pas l’examiner.

En septembre de l’année dernière, VIL avait annoncé qu’elle lèverait des fonds à hauteur de 25 000 crores de roupies, ce qui lui permettrait de faire face au paiement des versements des cotisations AGR et du spectre différé. Cependant, malgré des discussions avec plusieurs investisseurs au cours des 10 derniers mois, la société n’a pas été en mesure de la clôturer. « Nous sommes pleinement engagés auprès des investisseurs. Il y a toujours de l’intérêt et nous annoncerons quelque chose dès que l’entreprise sera en mesure. Aucune date limite n’a été fixée et je ne peux parler d’aucun calendrier », avait déclaré le PDG de Vodafone aux analystes.

VIL a de nouveau enregistré une perte importante de Rs 7 023 crore au cours du trimestre janvier-mars, qui s’est considérablement élargie par rapport au trimestre précédent de Rs 4 540 crore.

