Cotisations et litiges : les IPP recherchent une facilité de prêt plus importante pour les discothèques

Le programme d’injection de liquidités avait à l’origine une taille de Rs 90 000 crore et il était censé couvrir les cotisations jusqu’en mars 2020; il a ensuite été étendu aux factures en souffrance impayées par les discoms jusqu’à fin juin 2020.

Avec les retards de paiement des sociétés de distribution d’électricité auprès des sociétés d’électricité privées en hausse de 8% sur un an pour atteindre 36 018 crores de Rs fin avril malgré la facilité de prêt PFC-REC de Rs 1,25-lakh-crore à la disposition des discoms, même le dernier paquet renflouer le secteur de l’électricité menace de devenir un rogneur. Les producteurs d’électricité indépendants (IPP) ont exigé une extension de la facilité de prêt, alors même qu’une grande partie de leurs créances est contestée par les discoms.

“Compte tenu du fardeau qui pèse actuellement sur les finances des États, l’extension de la couverture temporelle de la fenêtre de liquidité pour couvrir les cotisations jusqu’au 31 mars 2021, offrira une option de repli aux États nécessiteux pour fournir des liquidités dans le système”, Association of Power Producers (APP) a déclaré dans une lettre au ministère de l’Énergie de l’Union, lui demandant d’étendre la portée du programme de prêt PFC-REC.

Selon ICICI Securities, jusqu’à 75 555 crores de roupies avaient été versés aux États à la fin de l’exercice 21 dans le cadre du programme. “Le montant encore en suspens à l’heure actuelle au titre du guichet de liquidité peut être libéré aux États concernés avec effet immédiat”, a ajouté la lettre d’APP, examinée par FE.

La deuxième vague du coronavirus a eu un impact sur la facturation et la collecte des discos, et la situation s’est aggravé en raison de la baisse d’utilisation par les catégories industrielles et commerciales bien rémunérées, qui contribuent à environ 70% des revenus des discos. “Bien que le pays sorte progressivement du verrouillage de la deuxième vague de Covid, les créances et les dettes incompressibles montent à nouveau en flèche et l’injection de liquidités par le gouvernement central d’au moins 50 000 crores contribuera à réduire le stress financier dans le système”, Debasish Mishra, leader de l’énergie, des ressources et des produits industriels chez Deloitte India.

Même si les créances des centrales électriques privées ont augmenté à la fin du mois d’avril, le total des impayés s’élevait à 68 330 crores de Rs, en baisse de 9,6 % par rapport à l’année précédente, car les centrales électriques du gouvernement central ont chuté de 39 % par an à 20 978 crores de Rs. Le total des cotisations en suspens à la fin avril aurait été plus élevé si les factures contestées de Rs 22 680 crore avaient été comptabilisées. Le montant contesté pour les centrales électriques appartenant au gouvernement central s’élevait à Rs 1 511 crore, tandis que pour les producteurs d’électricité privés, il était beaucoup plus élevé à Rs 21 157 crore. Les impayés sont définis comme des créances en souffrance de 45 jours ou plus.

