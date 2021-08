Cotisations sur la canne à sucre : la Cour suprême demande une réponse du gouvernement et des usines sucrières sur la demande de paiement dans les délais

La pétition demandait au Centre et aux gouvernements des États de déposer des déclarations sous serment indiquant les détails des montants dus, les montants payés et les arriérés par les sucreries au producteur de canne à sucre ou à leurs coopératives pour la vente de leur canne avec des intérêts sur celle-ci à 15 %. année par année de 2018 à 2020.

Mercredi, la Cour suprême a demandé une réponse du Centre, de divers gouvernements d’État et de sucreries, dont Bajaj Hindustan Sugar et Indian Sugarmills Association, sur une pétition demandant la création d’un mécanisme pour assurer le paiement en temps voulu des cotisations aux producteurs de canne à sucre et la libération de certains documents ad hoc. paiements aux planteurs de canne à sucre sur leurs cotisations impayées.

Un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a émis des avis au Centre et à 11 gouvernements d’États producteurs de canne à sucre et aux sucreries – Bajaj Hindustan Sugar, Indian Sugarmills Association, Cane Agro Energy (Inde) et Indian Sacrose – sur une pétition de six agriculteurs du Maharashtra, y compris un ancien parlementaire Raju Anna Shetti, alléguant qu’il existe un cercle vicieux dans lequel les sucreries sont déclarées malades et les cotisations payables aux agriculteurs s’accumulent en milliers de crores. Selon les archives du gouvernement, les agriculteurs ont affirmé que les sucreries devaient 18 000 roupies aux agriculteurs au 1er janvier 2021. Ces 11 États – Uttar Pradesh, Maharashtra, Pendjab, Uttarakhand, Haryana, Gujarat, Bihar, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka et Tamil Nadu – produisent la majeure partie de la canne à sucre dans le pays.

La pétition demandait au Centre et aux gouvernements des États de déposer des déclarations sous serment indiquant les détails des montants dus, les montants payés et les arriérés par les sucreries au producteur de canne à sucre ou à leurs coopératives pour la vente de leur canne avec des intérêts sur celle-ci à 15 %. année par année de 2018 à 2020.

Il a également affiché l’affaire pour une nouvelle audience après trois semaines.

L’avocat principal Anand Grover, représentant les pétitionnaires, a fait valoir qu’actuellement, la question n’est devant aucune haute cour et qu’il sera dans le meilleur intérêt des agriculteurs de rendre une ordonnance qui sera applicable dans tout le pays. Il a exhorté le SC à ordonner aux gouvernements de verser des paiements ad hoc aux producteurs de canne à sucre contre leurs cotisations impayées.

Alors qu’ils cherchaient à demander au gouvernement de saisir les stocks de sucre se trouvant dans les moulins et de vendre et de distribuer le produit aux producteurs de canne à sucre, les pétitionnaires ont allégué que le non-paiement des cotisations est une violation de l’ordonnance sur le sucre (contrôle) de 1966, qui stipule que le paiement aux fournisseurs de canne à sucre doit être effectué au plus tôt dans les 14 jours suivant la date de livraison. L’Essential Commodities Act 1955 prévoit également qu’un “prix juste et rémunérateur” doit être payé aux producteurs, ont-ils ajouté.

Il cherchait un mécanisme par lequel le prix de la production de canne à sucre est payé aux agriculteurs conformément à la loi afin d’éviter l’accumulation de telles cotisations et d’empêcher les agriculteurs de créer un cercle vicieux lorsqu’un moulin à sucre est déclaré malade et que leurs cotisations de produits de canne à sucre restent impayées.

Au 8 avril 2020, les sucreries avaient acheté de la canne à sucre d’une valeur de 28 000 crores de roupies, mais n’avaient payé que 15 430 crores de roupies, ont-ils ajouté.

La pétition indiquait que, selon les données consultées par FE le 21 août 2020, 119 sucreries venaient de payer 70% de leurs cotisations de canne 2019-2020 aux agriculteurs et environ 11 000 crore de roupies étaient en attente. Certaines des usines privées ont payé moins de 50% et sont les défaillants habituels, a-t-il ajouté. Alors que le groupe Simbhaoli a payé 24% et doit Rs 590 crore, le groupe Modi a payé 27% des cotisations et a Rs 568 crore en attente, a-t-il déclaré, ajoutant que le groupe Bajaj étant l’un des plus grands producteurs de sucre ayant 14 sucreries dans UP, n’a payé que 39% de ses cotisations totales et environ Rs 3 200 crore n’ont pas encore été payés.

