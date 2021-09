“Coto” Vidales et “Cobra” Díaz, prêts pour leur combat à Ecatepec

in

Le boxeur Ecatepian Luis “Coto” Vidales et Juan Carlos “Cobra” Díaz, affronteront dix rounds dans la division des super-welters, ce jeudi soir à la discothèque La Bandida, à Ecatepec, dans ce qui sera le combat stellaire présenté par Silva Boxing et Décision partagée.

Lors de la cérémonie de pesée qui s’est tenue sur le lieu de la cérémonie, Vidales a enregistré un poids de 70 300 kilogrammes par 66 700, de Díaz. Jésus a été encouragé par ses proches lors de la cérémonie de pesée.

Le combat en demi-finale est dirigé par Darinel Sánchez contre Emmanuel Villa, pesant 68 kilos, huit rounds; dans la même distance, Andrés Terán tirera au sort le physique avec José Ángel Rosas, en poids coq; de la même manière, Daniel Sánchez contre Omar Lina, en super léger.

En duels en six rounds : Marco Antonio Ponce-Édgar « Tyson » Rivera, en super poids plume et Jonathan Castillo contre Carlos Reyes Torres, en super léger.

Et en duels en quatre rounds : Avner Ricardo contre José Resendiz, en super-légers ; Alan Rosas tirera au sort le physique avec Diego Barrios, dans le même poids; Juan Manuel Castañeda contre Javier Ortiz, en poids léger. Les actions commenceront à cinq heures de l’après-midi et le coût du billet est de 250 et 500 pesos.