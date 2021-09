“Coto” Vidales prépare des armes pour combattre ; “Chapulín” va par titre

MEXIQUE – Le jeudi 23 septembre à La Bandida Discoteca, à Ecatepec, l’ancien champion national des super-welters, Luis “Coto” Vidales tirera au sort le physique avec Juan “La Cobra” Díaz, à dix chapitres en poids convenu de 69 kilos, en quel sera le choc stellaire présenté en association avec Silva Boxing et Divided Decision.

Le jeune promoteur Alejandro Reyes, a annoncé ce qui précède et a établi que quatre des boxeurs qu’il représente agiront le même soir, dont Jonathan Castillo, Alan Rosas, Avner López et Juan Manuel Castañeda.

L’équipe ‘Divided Decision’ célèbre le triomphe de “Chapulín” Rosales

Jonathan Castillo affrontera Alejandro Galvez, six rounds en super léger. Tandis qu’Alan Rosas affrontera Antonio González, dans la même division en quatre épisodes ; Avner López contre Joel Resendiz, dans le même poids et la même distance ; et Juan Manuel Castañeda contre Javier Ortiz, en poids léger. Le coût du billet est de 500 et 250 pesos, et peut être acheté au gymnase Sport Boxing, situé à Insurgentes Sur # 605, près du Metrobus La Piedad.

“Chapulin” à Jalisco

D’autre part, Alejandro Reyes a rapporté qu’un autre de ses clients, Luis « Chapulín » Rosales, se battra à Degollado, Jalisco, le samedi 11 septembre. Son rival sera Carlos « Gatito » Pérez, pour la ceinture des poids coq Fecombox.