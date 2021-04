Cotto vs Mrquez: Miguel Cotto sortira de sa retraite pour affronter Juan Manuel Mrquez

Il sera officialisé le 5 avril .

L’ancien boxeur portoricain, Miguel Cotto, sortira de sa retraite cet été pour affronter le Mexicain, Juan Manuel Marquez, lors d’un combat d’exhibition le 12 juin. Comme de nombreux anciens boxeurs l’ont fait ces derniers temps, les deux sortiront de leur retraite pour lever des fonds en vendant le combat pour un pay-per-view. Le lieu et les ventes de billets n’ont pas encore été spécifiés, comme l’a rapporté El Nuevo Da.

Cotto est le seul boxeur de Porto Rico à être champion dans quatre catégories et rejoindra des combattants comme Oscar de la Hoya, Julio Csar Chavez Jr., Hector « Machito » Camacho Jr., Mike Tyson et Roy Jones Jr. pour organiser des combats d’exhibition cette année.

Le New Da a également rapporté que Le combat entre Cotto et Marquez sera annoncé officiellement le 5 avril dans les comptes des deux combattants.

Cotto a terminé sa carrière professionnelle avec une fiche de 41-6. dans lequel 33 de ces victoires étaient par KO et deux de ses six défaites étaient de la même manière. Pour sa part, Juan Manuel avait un dossier de 56-7-1 dans lequel 40 victoires ont été par voie de chloroforme. L’un des plus mémorables a été le dernier combat qu’il a eu contre Manny Pacquiao en décembre 2012.