Cotton Guardian Force Saturn Tribute reçoit une mise à jour pour « améliorer le délai d’entrée »

City Connection a annoncé qu’elle aborderait les problèmes de décalage de trame dans sa collection de shmup Cotton Guardian Force Saturn Tribute avec une prochaine mise à jour prévue pour « fin janvier ou début février 2022 ».

Comme indiqué sur le site Web de la société, la question du décalage d’entrée excessif a été reconnue en octobre dans toute la gamme Cotton ‘Saturn Tribute’ (comprenant Cotton 2, Cotton Boomerang et Guardian Force), et ces problèmes ont été spécifiquement traités :

Il y a eu des cas où des retards d’entrée se sont produits dans ce jeu pour les raisons suivantes. (1) Retards dus au matériel et aux performances du moteur (2) Retards causés par des périphériques d’entrée ou des moniteurs À la suite de notre vérification et de notre réponse, nous avons pu apporter des améliorations techniques dans le domaine lié au facteur ci-dessus (1).

La publication du site Web mentionne également un récent « événement d’essai » où ils « ont été en mesure de laisser les utilisateurs découvrir les améliorations » – apparemment, les commentaires étaient positifs.

Nous avons examiné la collection en octobre, lui donnant une note « moyenne » de 5/10 et mentionnant les éléments suivants concernant le délai d’entrée :

Le décalage d’image est également élevé dans les trois jeux (ce qui n’est pas vraiment surprenant compte tenu du fait que, pour autant que nous puissions en juger, ce sont tous des titres Saturn placés dans le même wrapper d’émulation générique) et bien qu’il ne soit pas illisiblement mauvais, il y a un délai clair entre l’entrée et de l’action dans le genre dont vous aurez le plus besoin d’entrées rapides et précises, presque comme si les pressions ne s’enregistraient que lorsque vous relâchez un bouton plutôt que d’appuyer.