Couleur et bonne humeur sur le tapis Oscar 2021 – El Sol de México

Parmi les couleurs vives qui allaient de l’or au fuchsia, sans oublier la neutralité du noir et blanc, c’était à quoi ressemblait le tapis rouge des Oscars, le premier en personne jusqu’à présent cette année dans la saison des récompenses.

Ce fut un moment de contrastes dans lequel, très tôt, les célébrités ont commencé à décrire leurs parures sur les réseaux sociaux, révélant tout, du styliste aux bijoux et accessoires.

L’une des premières a été la chanteuse Laura Pausini, qui, lors de sa première nomination aux Oscars pour le thème Io sì du film Life before Yes, a montré son émotion en portant une hute couture Valentino en noir qu’elle accompagnait de bijoux Bvlgari. Le design en soie était de coupe princesse sans bretelles, elle a décidé d’ajouter une touche de rouge aux lèvres pour obtenir un contraste réussi.

Parmi les meilleurs des podiums vedettes, la tenue de l’actrice bulgare Maria Bakalova s’est démarquée, dont la performance en tant que fille de Borat lui a valu de nombreuses distinctions. La blonde portait une robe Louis Vuitton couleur perle avec des incrustations de perles et un décolleté plongeant devant avec un ourlet à volume élevé.

De son côté, Viola Davis, nominée pour la meilleure actrice pour The Mother of the Blues, a opté pour un Alexander McQueen à bretelles, en blanc avec des fentes sur le devant et une jupe en mousseline de soie.

Selon les experts, la reine de ce tapis était l’actrice Regina King, qui a ouvert la cérémonie avec une robe Louis Vuitton à la silhouette de sirène en satin bleu ciel et brodée de perles. La principale caractéristique de la conception était les manches en forme de papillon de grand volume.

El dorado a été l’un des protagonistes de cette rencontre et eux et eux ont su tirer le meilleur parti de cette tonalité, tout comme l’actrice Carey Mulligan, nominée pour la meilleure actrice pour Une jeune femme prometteuse. La robe se distinguait par le port d’un haut simple en haut, révélant les dimensions de la jupe qui comprenait une grande traîne. En termes de dimensions et de grandes quantités de tissu, l’actrice Amanda Seyfriend a su briller en portant une robe en tulle Armani Privé de couleur rouge avec un décolleté bustier qui couvrait le devant jusqu’à la hauteur des épaules.

En esta ocasión los caballeros decidieron no pasar desapercibidos y una vez más, hicieron del dorado su mejor arma para lograr su objetivo, como fue el caso de Leslie Odom Jr. quien portó un total look de la firma Brioni en este tono que incluía hasta la chemise. Les bijoux et accessoires provenaient de Cartier.

L’acteur et réalisateur Colman Domingo était celui qui voulait le moins être ignoré, alors il a fait du fuchsia son meilleur allié dans un costume complet qui avait des commentaires mitigés.

De même, le réalisateur Martin Desmond a rompu avec la formalité en affichant son sens de l’humour en portant une tenue extravagante de pantalon jaune et un nœud de la même couleur avec une veste noire et des chaussures usées.