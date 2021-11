Couloir surélevé inauguré sur l’autoroute Ahmedabad-Gandhinagar ; Nouveau tronçon pour atténuer les problèmes de circulation

Avec le début de ce couloir surélevé de 2,36 kilomètres de long entre l’autopont de Gota et l’autopont de Science City, la circulation se relâchera sur certains des carrefours routiers les plus fréquentés de la ville.

Lundi, un couloir surélevé a été inauguré par le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, sur une route nationale reliant la ville d’Ahmedabad à Gandhinagar dans l’État du Gujarat. Cela faciliterait davantage la circulation et réduirait les embouteillages sur cette route importante de l’État. Selon un rapport de la PTI, avec le début de ce couloir surélevé de 2,36 kilomètres de long entre le survol de Gota et le survol de Science City, la circulation se relâchera sur certains des carrefours routiers les plus fréquentés de la ville. Le projet a été construit à un coût de Rs 170 crore. Un communiqué du bureau de CM Bhupendra Patel a déclaré que le couloir surélevé profitera directement aux voyageurs utilisant l’autoroute SG (Sarkhej-Gandhinagar), en le reliant à quatre carrefours routiers importants, à savoir Sola Bhagwat, Janata Nagar, Kargil Petrol Pump et Zydus.

Un survol de 1,48 km de long du passage souterrain de Thaltej jusqu’au pont ferroviaire de Sola était actif depuis le 27 juin 2021. Ce corridor devenant opérationnel à partir de lundi, un survol de 4,18 km de long deviendra fonctionnel au total, reliant le survol de Gota au survol de Sola Science City. . Ceux qui se rendent à l’hôpital civil de Sola ou à la Haute Cour du Gujarat en bénéficieront grandement car ils y seront directement reliés depuis le NH-147 en utilisant ce couloir surélevé, a précisé le communiqué publié par le bureau du CM.

Le gouvernement du Gujarat prévoit de convertir le NH de 44 kilomètres de long de Sarkhej à Ahmedabad à Gandhinagar et Chiloda (situé dans le district de Gandhinagar) en une route à six voies avec des routes de service des deux côtés. Cela se fera à un investissement de Rs 913 crore. Sur 13 survols à construire dans le cadre de ce projet, sept survols sont devenus fonctionnels. Ce corridor nouvellement surélevé est le huitième à devenir fonctionnel. Alors que le reste des cinq survols sont actuellement en construction.

