Coulthard : l’engagement de Hamilton est incontestable

David Coulthard doutait que Lewis Hamilton se retire de la Formule 1 après que Toto Wolff a insinué que le septuple champion du monde pourrait envisager de prendre sa retraite en raison de la fin de sa saison à Abu Dhabi dimanche dernier.

Alors que Mercedes sortait jeudi pour annoncer qu’elle ne ferait pas appel du résultat de la saison 2021 de F1 ou des résultats du GP d’Abou Dhabi, le patron de l’équipe Toto Wolff a rompu son silence médiatique et a parlé des ramifications de la finale de la saison, laissant entendre que Lewis Hamilton peut-être aussi déçu par la F1 de continuer à courir.

« J’espère vraiment que Lewis continuera à courir parce qu’il est le plus grand pilote de tous les temps », a déclaré Wolff aux médias.

« En tant que coureur, son cœur dira que je dois continuer car il est au sommet de son art », a-t-il ajouté. «Mais nous devons surmonter la douleur qui lui a été causée dimanche.

« C’est un homme avec des valeurs claires », a insisté l’Autrichien.

Mais Hamilton prendra-t-il sa retraite ?

L’ancien pilote de F1 David Coulthard doute que l’as de Mercedes prenne sa retraite après 2021 lors d’un entretien avec BBC Radio 5 Live.

« L’engagement d’Hamilton est incontestable, a-t-il déclaré. « Il a montré pourquoi il était sept fois champion du monde.

« C’est un phénomène et c’est un sportif incroyable », a insisté l’Ecossais.

« Il s’est déjà engagé pour deux autres années », a poursuivi le joueur de 50 ans. « C’est une personne d’équipe, il s’est engagé dans cette équipe et il sera là l’année prochaine pour tenter de remporter un huitième titre mondial.

« Je pense qu’il a la paix intérieure », a réfléchi Coulthard. « Il sera clairement déçu, c’est le moins qu’on puisse dire, mais vous devez essayer d’imaginer vous mettre à sa place – c’est un grand pilote de course, il a remporté plusieurs championnats et il a surmonté l’adversité dans sa carrière de pilote. »

Perdre le titre des pilotes 2021 ne diluera pas les grands moments de Hamilton

Hamilton a dominé les sept dernières années de la F1, à l’exception de 2016, année où son coéquipier Nico Rosberg l’a battu pour le titre des pilotes de F1.

Au cours de ces années, le Britannique a accumulé six couronnes de pilotes en plus de son premier titre qu’il a remporté pour McLaren en 2008, sa deuxième année en tant que pilote de F1. Il compte à ce jour 103 victoires et 103 pole positions.

Coulthard pense que toutes ces réalisations monumentales ne seront pas effacées de la conscience de Hamilton en raison de la défaite pour le titre de cette année.

« Ce n’est qu’un autre de ces moments qui ne dilueront pas les nombreux grands moments de sa carrière », a-t-il affirmé.

« Il est un exemple fantastique pour les sportifs sur la façon de gérer la défaite.

« Il a reconnu le défi de Verstappen et ce sont les moments pour lesquels il vit.

« Oui, il aurait voulu gagner mais il a de nouveau montré son éclat », a conclu Coulthard.