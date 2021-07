Coulthard se demande s’il est temps pour Kimi Raikkonen de démissionner

Sortant Sebastian Vettel dans le dernier tour du Grand Prix d’Autriche, David Coulthard se demande s’il est temps pour Kimi Raikkonen de raccrocher son casque.

Raikkonen est le pilote le plus âgé sur la grille de cette année à 41 ans, il est aussi le plus expérimenté avec 338 départs à son actif.

Cette expérience, cependant, n’était pas évidente lors du Grand Prix d’Autriche de dimanche.

En course contre Vettel, c’est le pilote Aston Martin qui a eu le meilleur rythme dans le dernier tour et est allé dépasser Raikkonen à l’intérieur, laissant beaucoup d’espace pour les deux pilotes.

Raikkonen a viré et c’était fini pour les deux pilotes.

Le pilote d’Alfa Romeo a écopé d’une pénalité de 20 secondes pour avoir causé une collision.

Mais alors que Ralf Schumacher l’a qualifié d'”insensé” et d'”embarrassant”, Coulthard se demande si c’est un signe clair que Raikkonen est maintenant trop vieux pour la F1.

“J’avais 37 ans quand j’ai arrêté”, a déclaré grandpx.news l’ancien conducteur au journal Bild.

« Soudain, vous faites des erreurs mais vous ne voulez pas l’admettre. Mais c’est toi.

« J’ai remarqué que c’était dû à un manque de concentration, surtout vers la fin d’une course.

“Nous avons vu la même chose avec Michael Schumacher lors de sa dernière année.”

"Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas"

Et il n’est pas le seul à se demander s’il est temps pour Raikkonen.

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré au journal Kleine Zeitung : « Peut-être qu’il regardait l’horloge pour voir quand c’était enfin terminé !

Si le Finlandais, champion du monde 2007, décide que cette saison est sa dernière en Formule 1, Mick Schumacher serait en passe de passer de Haas à Alfa Romeo.

Il n’est cependant pas le seul candidat.

Selon certains rapports, Valtteri Bottas, qui devrait perdre sa Mercedes au profit de George Russell à la fin de cette saison, est une autre option.

Quant à Sauber junior Theo Pourchaire, le patron de l’équipe Fred Vasseur dit qu’il n’a pas envie de précipiter l’adolescent en Formule 1.

“Nous avons un contrat avec Theo, mais encore une fois, je ne veux pas être pressé avec Theo, nous devons garder à l’esprit qu’il a 17 ans”, a déclaré Vasseur, via Motorsport.com.

“Si vous comparez avec tous les autres talents entrant en F1, ils sont beaucoup plus âgés et je ne veux pas faire de comparaison avec Lewis (Hamilton), Nico (Rosberg) ou Charles (Leclerc), ils étaient beaucoup plus âgés et avaient plus expérience, et je pense que ce serait une erreur de le pousser trop tôt.

“Il devra d’abord faire le travail en F2 puis nous aurons le temps d’en discuter plus tard.”

