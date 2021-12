Coulthard : suivre le rythme des Verstappen

Nous intégrons rarement des vidéos de Formule 1 sur ce site, car la machine de relations publiques qui gère le sport a décidé qu’elle n’autoriserait pas l’utilisation de ses vidéos YouTube sur des sites autres que le leur.

C’est à courte vue et découle de l’ère archaïque des médias anti-sociaux de Bernie Ecclestone. Cependant, il existe des éditeurs sensés qui autorisent l’intégration de leur contenu et avec cela, sans aucun doute les chiffres d’audience montent en flèche et dans ce cas, nous avons trouvé ce joyau d’une interview.

Parmi ceux-ci se trouvent CarNext qui sponsorise la production.

Pour cet épisode, après l’épopée du Grand Prix d’Abu Dhabi, Coulthard a passé du temps avec le tout nouveau champion du monde du sport Max Verstappen et son père Jos dans ce qui est une interview passionnante, menée avec classe par David et nous en révélant encore plus sur la superstar de la F1 et le père qui l’a fait.

Tout en abordant une myriade de sujets, bien sûr, ils plongent dans les émotions que le couple a ressenties alors que la réalité du titre mondial de F1 a coulé à la maison à Yas Marina ce célèbre dimanche soir et, par la suite, ils discutent du voyage vers le sommet ainsi que l’un des les saisons les plus dramatiques de l’histoire de la F1.

Envoi complet à pied 🏃‍♂️ Même avec crampe 😅 pic.twitter.com/ktQ1wc0Omq – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 17 décembre 2021

C’est une longue montre mais qui en vaut la peine. Voici quelques citations de choix tirées de l’interview de Coulthard :

Max : « C’était bien que Lewis soit immédiatement venu me voir et m’ait félicité et j’ai dit merci beaucoup pour cette saison incroyable. À la fin de la journée, je pense que c’était une saison incroyable, celui qui a gagné ou est arrivé deuxième parce que nous nous sommes poussés les uns les autres à chaque course à la limite avec nous-mêmes mais aussi la voiture et toute l’équipe.

Jos : « J’étais assis avec Max avant qu’il ne monte sur le podium, Anthony [Hamilton] était là et il nous a félicité donc c’était vraiment sympa. Aussi pendant la saison, j’ai eu quelques conversations avec lui sur WhatsApp, il est vraiment sympa. Je veux dire qu’ils ont déjà remporté sept titres, donc c’est un peu différent pour eux, je pense.