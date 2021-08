Count Basie a prouvé qu’il avait toujours le swing avec ‘April In Paris’

Salué à sa sortie comme un classique instantané, Base de comptage« Avril à Paris » est le paradis des big bands et l’un des grands numéros d’ouverture de n’importe quel album.

Né le 21 août 1904, Basie est considéré comme l’un des plus grands chefs d’orchestre de tous les temps. Et, sur cette version particulière, il est facile d’entendre pourquoi. April In Paris a été enregistré à New York sur trois dates distinctes, la première en juillet 1955, suivie de deux jours consécutifs les 4 et 5 janvier 1956. C’était l’un des premiers albums à sortir sur le nouvel album de Norman Granz. label, Verve Records, qui avait été lancé vers Noël 1955.

L’album a permis de reconnecter les amateurs de jazz avec l’un des meilleurs groupes de l’ère du swing. Pourtant, il n’y a rien de rétrospectif sur Avril à Paris ; il est vivant de vitalité, d’élégance, de sophistication et de modernité.

Count Basie joue de l’orgue et du piano, et la section rythmique d’Eddie Jones à la basse et de Sonny Payne anime tout l’album avec une intensité retenue. Un coup de chapeau à Freddie Green, l’homme qui a fait de la guitare rythmique un instrument important du jazz (et de la plupart des autres genres musicaux). Il a rarement pris un solo, mais a tellement ajouté à d’innombrables enregistrements au cours de ses cinquante années avec le groupe de Basie. Son sens de l’harmonie et sa capacité à se fondre avec son batteur ont créé quelque chose d’unique et de spécial.

La chanson titre de l’album a été publiée par Clef Records en 1956 en tant que single et Down Beat en a dit dans sa critique : “L’arrangement à trois fins de “April” de Wild Bill Davis est l’un des plus populaires du livre de Count… Mais par manque de pouvoir entendre le groupe ‘live’ tous les soirs, c’est une aubaine.” Selon Francis Drake dans Atlantic Monthly, « les répétitions du groupe ont généralement trouvé que Basie écrivait tout dans leurs partitions qu’il considérait comme superflu par rapport à la vraie question – ce que les partisans du jazz à sensation ineffable appellent le swing, pratiquement un brevet de Basie. »

