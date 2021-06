Counterpoint Research : « 1 mobile sur 4 vendus dans le monde a été acheté en ligne en 2020 »

Le rapport prévoit que la tendance à l’augmentation de la part des téléphones en ligne ralentira pendant un certain temps et que 2021 sera similaire à 2020 ou légèrement inférieur.

Alors que Covid-19 affecte la circulation des personnes, les acheteurs se tournent de plus en plus vers les portails de commerce électronique. Counterpoint Research a déclaré qu’un combiné sur quatre vendu dans le monde avait été acheté en ligne l’année dernière, l’Inde représentant la part la plus élevée des achats en ligne dans cette catégorie. C’est la deuxième année consécutive que le pays est leader des ventes en ligne de téléphones mobiles.

Counterpoint Research a déclaré que les ventes en ligne représentaient environ 26% du marché mondial de la téléphonie mobile en 2020, ce qui signifie qu’un téléphone mobile sur quatre vendu a été acheté en ligne. « Covid-19 a joué un grand rôle dans ce changement de comportement des consommateurs. Par grand pays, l’Inde a affiché la part en ligne la plus élevée à 45%, suivie du Royaume-Uni à 39% et de la Chine à 34% », a-t-il ajouté.

Les expéditions de smartphones de l’Inde ont diminué de 4% en glissement annuel pour atteindre plus de 150 millions d’unités en 2020, car la forte demande des consommateurs après le verrouillage et les fortes promotions sur les canaux en ligne et les nouveaux cas d’utilisation comme l’apprentissage en ligne et le travail à domicile ont stimulé le marché pendant la pandémie. an.

En 2019 également, l’Inde représentait la part la plus élevée des ventes de téléphones en ligne à 41 %, suivie du Royaume-Uni à 34 %, de l’Allemagne à 33 % et de la Chine à 25 %. En 2018, la part en ligne des expéditions indiennes de smartphones a atteint un record de 36% grâce aux solides performances de Flipkart et d’Amazon.

La part des ventes de terminaux en ligne en 2020 a augmenté de près de 6 % par rapport à l’année précédente. En termes de taille du marché, il a augmenté de plus de 10%, a déclaré Counterpoint Research.

« Cette tendance était forte non seulement sur les marchés avancés comme les États-Unis et l’Europe, mais aussi sur les marchés émergents comme l’Inde et l’Amérique latine. En Chine, où la propagation de Covid-19 s’est produite pour la première fois, elle a culminé au premier semestre et s’est légèrement ralentie au second semestre, tandis que les États-Unis et l’Inde ont enregistré la part en ligne la plus élevée jamais enregistrée au second semestre 2020 », a déclaré le cabinet d’études de marché. souligné.

Le rapport prévoit que la tendance à l’augmentation de la part des téléphones en ligne ralentira pendant un certain temps et que 2021 sera similaire à 2020 ou légèrement inférieur.

L’analyste principal de Counterpoint Research, Sujeong Lim, a déclaré qu’après la croissance rapide de 2020, Counterpoint s’attend à ce que 2021 connaisse un certain assouplissement après la vaccination contre le Covid-19. Cependant, il devrait augmenter légèrement chaque année à partir de 2022, soutenu par la croissance des marchés émergents et l’habitude de la population d’âge moyen aux appareils informatiques et à l’utilisation d’Internet.

«Mais dans le cas de l’Inde, qui a actuellement la proportion en ligne la plus élevée, elle pourrait baisser jusqu’à un certain niveau après 2022 en raison du développement d’infrastructures hors ligne telles que les magasins multimarques et les magasins de détail à grande échelle. D’un autre côté, la croissance future du marché en ligne en SEA et MEA est remarquable », a ajouté Lim.

