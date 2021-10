Countingwell for Schools : l’application d’apprentissage des mathématiques lance une solution d’apprentissage mixte pour les écoles

Shah a ajouté qu’une conséquence majeure des cours en ligne a été l’accumulation d’un grave déficit d’apprentissage chez les écoliers, en particulier dans une matière comme les mathématiques.

L’application d’apprentissage des mathématiques Countingwell a lancé «Countingwell for Schools», qui, selon elle, est une solution d’apprentissage mixte conçue pour aider les enseignants à mesurer et à réduire le déficit d’apprentissage de leurs élèves en mathématiques, créé en raison de la pandémie.

« Countingwell for Schools utilise des techniques avancées d’évaluation formative pour permettre aux enseignants de mesurer avec précision le déficit d’apprentissage de leurs élèves. La solution peut être utilisée par les enseignants pour assigner aux élèves des devoirs de mathématiques simples et des tests d’évaluation périodiques afin de révéler ce que leurs élèves ne savent pas, et d’ajuster en conséquence leur attention à combler les lacunes dans l’apprentissage », Nirmal Shah, co-fondateur de Countingwell. , mentionné. « Cela n’ajoute aucune charge ou charge de travail aux enseignants. Au lieu de cela, cela garantit que les enseignants se concentrent davantage sur la prestation d’un apprentissage en classe réel, plutôt que sur la gestion de l’outil.

Shah a ajouté qu’une conséquence majeure des cours en ligne a été l’accumulation d’un grave déficit d’apprentissage chez les écoliers, en particulier dans une matière comme les mathématiques. « Une variété de facteurs, notamment la réduction des programmes, les problèmes de connectivité, la réduction de la durée d’attention dans les cours en ligne, le manque d’accès au matériel d’apprentissage, aux bibliothèques et aux interactions personnelles avec les enseignants ont tous contribué à ce déficit. Alors que la plupart des universitaires ont reconnu le déficit d’apprentissage, les éducateurs ne disposaient d’aucun outil pour le mesurer jusqu’à présent », a déclaré Shah.

Countingwell a déclaré que la solution est mise gratuitement à la disposition de toutes les écoles. La société facture des frais d’installation uniques de Rs 999 pour une école pour un nombre illimité d’étudiants, qui sont également actuellement annulés sur demande. La solution est actuellement proposée aux collégiens et sera bientôt étendue à d’autres classes.

