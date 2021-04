Country Ace Kendell Marvel signe un accord avec Concord Music Publishing

L’auteur-compositeur-interprète country Kendell Marvel a signé un nouvel accord d’édition mondial avec Concord Music Publishing. Il entre en vigueur immédiatement et couvre les futures œuvres du musicien basé à Nashville, qui est aussi admiré pour ses propres enregistrements que pour les innombrables chansons qu’il a écrites pour d’autres.

Originaire du sud de l’Illinois, Marvel a commencé à jouer des reprises de country dans des bars à l’âge de dix ans et a développé son écriture après avoir déménagé à Nashville. Bientôt, il connut un énorme succès en tant que co-scénariste, avec Casey Beathard, de Gary AllanLa plus grande chanson de sa carrière, le numéro 5 country a frappé «Right Where I Need to Be» en 2000.

Au fur et à mesure que la réputation de Marvel grandissait, ses chansons ont été enregistrées par un large éventail de country A-listers, y compris Détroit de George, Blake Shelton, frères Osborne, Jake Owen, Jamey Johnson, Lee Ann Womack, Aaron Watson et Chris Stapleton. Mais il a continué à poursuivre une carrière solo, interprétant ses spectacles mensuels Honky Tonk Experience de Kendell Marvel à Nashville’s Exit / In, où les invités comprenaient Cody Jinks, Brothers Osborne, Alison Krauss, Foo Fighters, Randy Houser et Ashley McBryde.

Son premier album solo en 2017, Lowdown & Lonesome, a été suivi en 2019 par Solid Gold Sounds, coproduit par Dan Auerbach des Black Keys et David R. Ferguson, lauréat d’un Grammy. Marvel et Auerbach ont co-écrit toutes les chansons de l’album, sauf une, et les contributeurs comprenaient John Anderson, «Big» Al Anderson, Ronnie Bowman, Pat McLaughlin, Paul Overstreet et Bobby Wood.

«En tant qu’auteur-compositeur et artiste, Kendell représente le cœur même de la musique country», déclare Brad Kennard, SVP A&R chez Concord Music Publishing à Nashville. «Sa façon d’écrire sur les vérités brutes de la vie, le chagrin et la douleur, la vie, l’amour et le fait de passer un bon moment, c’est ce dont il s’agit. Après avoir admiré son travail pendant des années, je suis ravi que nous ayons la chance de travailler avec lui.

Notes Marvel: «Je suis ravi de rejoindre la liste diversifiée d’écrivains et d’artistes qui composent la famille Concord. Je connais Brad Kennard depuis près de 15 ans et j’ai hâte de travailler avec lui et son équipe.

Marvel a dirigé sa série acoustique hebdomadaire Alive au Bluebird au célèbre Bluebird Café tout au long de la pandémie, collectant des fonds pour l’organisation à but non lucratif du Middle Tennessee, Alive Hospice. Il a récemment annoncé un retour sur la route cet été avec Brent Cobb pour la tournée Country Music For Grown Folks.