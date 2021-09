“Country Again” de Thomas Rhett est sa 17e diffusion country aux États-Unis n°1

Thomas Rhett a atteint son 17e n ° 1 sur le palmarès Country Airplay de Billboard en date du 18 septembre avec le single Valory/Big Machine Label Group « Encore du pays ». La chanson fait le saut du n ° 3 dans sa 22e semaine sur le compte à rebours, grimpant également 7-5 sur Hot Country Songs.

Rhett a écrit le morceau avec Zach Crowell et Ashley Gorley et c’est le deuxième single, après “What’s Your Country Song”, du cinquième album de Rhett Pays à nouveau : face A. L’ensemble est sorti fin avril et a atteint le n ° 2 du palmarès des albums country américains et le n ° 10 du Billboard 200. Country Again: Side B devrait sortir plus tard dans l’année.

“Country Again” est également le deuxième morceau de la semaine pour l’audience la plus élevée et le plus grand nombre de pièces à la radio américaine, dans les deux cas derrière seulement Sam Huntla nouvelle version de “23.” Rhett a publié des numéros de country airplay depuis que « It Goes Like This » est devenu son premier en octobre 2013, puis a été certifié triple platine.

“Non. Les singles 1 sont toujours quelque chose que je chéris, mais celui-ci en particulier », a déclaré Rhett à Billboard. “Cette chanson a été un élément central de la façon dont j’ai traité les deux dernières années de ma vie. Donc, le faire résonner avec les gens comme il l’a fait et me le faire chanter tous les soirs sur la route maintenant que nous sommes en mesure de repartir en tournée, c’est juste une sorte de point de ponctuation parfait pour ce chapitre pour moi.

La tournée de Rhett’s Center Point Road se poursuit demain soir (16) à Syracuse, NY; cette course s’étend jusqu’au 9 octobre, avec les invités Cole Swindell et Gabby Barrett, et il apparaîtra également au Live Fest à Naples, FL le 11 décembre. La star est déjà réservée pour le Stagecoach Festival à Indio, CA le 29 avril de l’année prochaine, où ses collègues têtes d’affiche seront Carrie Underwood (30 ans) et Luke Combs (1er mai).

Achetez ou diffusez Country Again : Face A.