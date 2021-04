‘Country Comfort’ Netflix et 5 autres comédies à regarder maintenant ⋆ .

La grande sitcom américaine! Avec ses canapés et ses cuisines, ses escaliers à l’étage et ses portes de droite. Si central à notre culture et si souvent moqué – a fait de l’emblème de la télévision à son moins imaginatif et le plus imitatif, à son plus banal et le plus fatigué. L’absence d’esprit présentée comme de l’esprit.

Il y a du vrai là-dedans; on peut en tout cas trouver des exemples pour confirmer la pire opinion que l’on a de la forme. Et pourtant, les grandes guerres d’enchères de contenu intellectuel de l’ère du streaming ont eu lieu au-dessus des comédies – «Friends», «The Office», «Seinfeld». Ils laissent une impression aussi grande ou plus grande que les drames de qualité sur lesquels repose la réputation de la télévision Titanium Age. Ce n’est pas que la vie ne puisse pas être dure ou dure, mais la télévision décrit rarement la vie dure que les gens mènent réellement. Mais on se voit dans des sitcoms et en prime, on rit.

Au cours de l’année de la pandémie, ils ont étonnamment continué à venir, même si la pandémie elle-même n’y est pas représentée ou est brièvement reconnue comme une chose terminée. En effet, nous avons pris du retard dans leur couverture – alors regardons-en plusieurs qui ont récemment été créées ou sont sur le point de le faire. Tous sauf un sont tournés à la vieille école, multi-caméras, suivis de rire, dans le style du public en direct. Tous sauf un concernent explicitement la famille et l’autre fonctionne comme une métaphore.

Les comédies de situation commencent généralement à un moment de changement. Un nouvel emploi, une nouvelle ville, un nouvel emploi dans une nouvelle ville. Un ancien travail dans la ville natale. Une grève pétrolière, un naufrage. Une mort, un divorce. Une mariée en fuite rejoint son amie et les amis de son amie à New York; une mariée en fuite emménage avec sa meilleure amie gay à New York; un homme difficile et divorcé emménage avec son ami divorcé en désordre à New York. Mais ce ne sont que des prologues à oublier car la routine qui donne aux sitcoms l’impression que la vie prend le dessus. Au deuxième épisode de «Mary Tyler Moore», Mary Richards aurait tout aussi bien pu travailler à WJM depuis un an.

Une femme et une mère décédées, ainsi qu’une variante de mariée en fuite, sont cuites dans la sitcom-avec-chansons de Netflix à Nashville «Country Comfort», avec Katherine McPhee («Smash», «Scorpion»). McPhee joue Bailey, fraîchement larguée par son copain-compagnon de groupe; tombée sous la pluie en sortant de la ville, elle est embauchée plus ou moins accidentellement comme nounou pour le beau et veuf éleveur de chevaux Beau (Eddie Cibrian). À plusieurs égards, il s’agit d’une réécriture de «The Nanny» de Fran Drescher, dont le créateur Caryn Lucas était producteur et écrivain, et semble avoir été conçu pour satisfaire un public à la recherche d’un spectacle où l’on parle plus d’église que de sexe .

Les enfants sont, par ordre décroissant d’âge: Tuck (Ricardo Hurtado), musclé et séduisant; Brody (Jamie Martin Mann), grand et maladroit; Dylan (Griffin McIntyre), qui s’attache à Bailey en tant que manager – «Je passe mes appels dès que je me lève, donc ma voix est profonde» – un programme qu’elle accepte malgré le fait qu’il ait 12 ans; Cassidy (Shiloh Verrico, extrêmement présente), qui n’est pas sur la mort de sa mère, bien que son sérieux soit miné par le besoin périodique de pomper la sentimentalité dans la pièce comme un assainisseur d’air ou une drogue hypnotique; et Chloé (Pyper Braun), l’une de ces petites bouches aimées de la télévision qui est faite pour dire des choses comme «Oh non tu ne l’as pas fait» et «Nous sommes en 2021, les femmes peuvent tout avoir.» Elle a 6 ans.

Certains ou tous obtiendront de la musique comme si leur nom de famille était Partridge ou Osmond. (Le point de vue de la série sur Nashville et l’industrie de la musique est au mieux fantasque.) Chaque épisode apporte une crise et une résolution, et un peu plus d’amour. «Vous êtes la pire nounou que nous ayons jamais eue», dit Beau, sur le chemin d’une métaphore occidentale, «mais vous avez un cœur de la taille du Texas. Il est hautement prévisible et tout à fait observable.

Don Johnson comme Rick, Kenan Thompson comme Kenan et Chris Redd comme Gary dans la comédie NBC «Kenan».

(Casey Durkin / NBC)

Une femme et une mère décédées hante également la trame de fond de l’aimable de NBC «Kenan», une comédie familiale et professionnelle qui ramène Kenan Thompson à la série télévisée 21 ans après la fin de «Kenan & Kel» de Nickelodeon. (Il a été membre de la distribution de «Saturday Night Live» presque tout le temps.) Ici, il joue l’animateur d’une émission matinale d’Atlanta, l’animateur de talk-show local étant un ancien travail de sitcom pratiqué auparavant par Bob Newhart («Newhart» ); Dabney Coleman («Buffalo Bill»); Bob Saget («Full House»); et Dick Van Dyke («The New Dick Van Dyke Show») parmi, j’en suis sûr, d’autres.

Kenan, également nommé Kenan dans la série, vit avec ses filles jumelles (Danni et Dannah Lane, intelligentes mais pas intelligentes) et le beau-père joueur (Don Johnson, drôle), qui parie sur les rebondissements de l’intrigue dans «This Is Nous. » Chris Redd, également de «SNL», joue le frère excentrique Gary – le frère dispersé est un problème standard pour le kit de sitcom – qui est également son manager. Au moment de l’ouverture, Kenan a du mal à traiter la mort de sa femme, mais il y arrivera bientôt.

Produit, on pourrait presque dire inévitablement, par Lorne Michaels, le spectacle joue sur la douceur naturelle et la jeunesse de Thompson. (Il remarque sa propre babyface.) Une grande partie de l’action tourne autour de la famille, qui semble authentiquement liée, mais il y a aussi des excursions dans des hijinks maniaques où les hommes adultes se trompent et finissent par casser des trucs. Quoi qu’il en soit, c’est un accrochage facile.

Dans «États-Unis d’Al», en première jeudi sur CBS, Adhir Kalyan joue Awalmir, appelé Al, un traducteur afghan venu en Amérique pour vivre, au moins pour un temps, avec Riley (Parker Young), un Marine avec qui il s’est lié d’amitié. Contrairement à « Aliens in America », une belle série CW de 2007 sur un étudiant d’échange musulman pakistanais, ce n’est pas satirique et, dans les quatre épisodes disponibles, marche si doucement sur les questions qu’il soulève à moitié qu’il pourrait aussi bien être « Punky Brewster »(voir ci-dessous). Situé dans l’Ohio, il est apolitique en ce sens que nous détestons la guerre mais soutenons les troupes.

Parker Young, Dean Norris, Elizabeth Alderfer et Adhir Kalyan partagent un moment de calme avec un détecteur de métaux dans la comédie Netflix «États-Unis d’Al».

(Robert Voets)

Al est un étranger magique; il charmera ses amis américains pour qu’ils voient les choses avec ses nouveaux yeux. Il marchande avec une caissière de supermarché, admire les routes goudronnées, pose avec une tondeuse électrique pour impressionner un cousin de retour à la maison. Beaucoup de ses observations sont l’école de Yakov Smirnoff – «Quel pays!» – mais de temps en temps, il transformera une histoire de guerre en parabole afin, par exemple, de convaincre la fille de Riley Hazel (Farrah Mackenzie, délicieusement sèche) de manger ses épinards. Et il y a des affaires sérieuses concernant le retour difficile de Riley à la vie civile: il est séparé de sa femme Vanessa, jouée par Kelli Goss, une situation qu’Al est énormément déterminé à résoudre. («Vous êtes un petit mec optimiste, n’est-ce pas?», Observe le père de Riley, joué par Dean Norris.) Mais ces scènes semblent plus mises en scène que vécues. En revanche, quand il passe du temps de qualité avec la sœur de Riley Lizzie (l’excellente Elizabeth Alderfer), tranquillement déraille depuis la mort de son fiancé pilote d’hélicoptère – la mort encore! – il trouve du poids et du réalisme que le reste du spectacle n’atteint pas tout à fait.

« L’équipage, » également de Netflix, et non plus parmi les élites côtières, met en vedette Kevin James, dont le CV télévisé comprend la sitcom de longue date «The King of Queens» avec Leah Remini et le pas très long «Kevin Can Wait», dans lequel le les producteurs ont importé Leah Remini pour aider les téléspectateurs à se souvenir de «The King of Queens». James joue ici en tant que chef d’équipe d’une équipe de course NASCAR en difficulté – mais pas très difficile: « Il y a vingt ans, nous nous battions pour diriger le peloton, maintenant nous nous battons pour mener le milieu du peloton », un comedown qui fait ne semble pas le déranger particulièrement ou interférer avec sa satisfaction personnelle.

Pour en faire une sitcom, la fille du patron, Catherine (Jillian Mueller), diplômée de Stanford et vétérinaire de la Silicon Valley, est soudainement mise aux commandes. Les réunions du lundi matin sont convoquées et les chips de chou frisé et les lanières d’algues remplacent les traditionnels sacs de malbouffe par la machine à café. Le nouveau patron n’est pas le même que l’ancien patron. La dynamique entre les personnages de James et Mueller rappelle largement « Cheers » après la mort de Coach et Rebecca a pris le relais, moins la tension sexuelle.

Au niveau des écrous et boulons, le véhicule est sain; il ne vibre pas trop fort ou ne fuit pas beaucoup d’huile. Le casting – y compris Dan Ahdoot en tant qu’ingénieur en chef, Gary Anthony Williams en tant que mécanicien en chef, Freddie Stroma en tant que pilote sombre et directeur général Sarah Stiles occupant le rôle de Remini – est très bon, avec suffisamment de profondeur et d’ampleur pour que les blagues puissent provenir du personnage. . (Il y a trop de chiens sur le personnage nerveux d’Ahdhoot à mon goût, et pas seulement parce que c’est le personnage auquel je ressemble le plus tempérament.) Ils sont amusants à regarder, mais je ne me suis jamais senti particulièrement investi dans leurs intrigues. Mais j’en ai ri.

Austin Crute, Rachel Sennott, Joey Brag, Kyra Sedgwick et Patrick Brammall forment une famille élargie ad hoc dans «Appelez votre mère» sur ABC.

(Scott Everett Blanc / ABC)

Il y a un mari mort dans le fond profond d’ABC « Appelle ta mère, » créé par Kari Lizer («Les nouvelles aventures de la vieille Christine») et réalisé presque entièrement par Pamela Fryman, qui a réalisé la quasi-totalité de «How I Met Your Mother», c’est-à-dire que c’est un travail professionnel.

Kyra Sedgwick joue le rôle de Jean, une femme de l’Iowa dont les enfants adultes – son fils Freddie (Joey Bragg) et sa fille Jackie (Rachel Sennott, faisant forte impression) – vivent à Los Angeles.Après avoir entendu parler de Freddie depuis quatre jours, elle se rend à Los Angeles pour vérifier sur lui. (Jean ne s’inquiète pas pour Jackie, qui prend cela pour ne pas s’en soucier.) Le pilote est un peu fatigué; Le personnage de Sedgwick semble être construit sur le dos de blagues, plutôt que sur des blagues provenant naturellement du personnage, et elle semble un peu folle au début. («J’allaiterais encore si nous vivions en France», dit-elle à propos de ses enfants, et se décrit comme une «traquez-les et forcez mon amour sur eux en quelque sorte.») Mais une fois qu’elle est indéfiniment installée dans la confortable maison d’hôtes AirBnB-esque gérée par le quasi-amoureux Danny (Patrick Brammall, «No Activity») et les autres personnages, dont Austin Crute comme colocataire de Jackie et Emma Caymares comme petite amie de Freddie, sont entrés sur leurs orbites mutuelles, les choses se détendent et améliorer.

«Punky Brewster» qui a travaillé sa magie noire pour la première fois dans les années 1980, est revenu à la vie sur Peacock. Comme « Fuller House » de Netflix, ce n’est pas un redémarrage mais une saison prochaine longtemps retardée, exécutée plus ou moins dans le style de l’original. C’est beaucoup pour les enfants et les personnes qui étaient des enfants à l’époque.

Soleil Moon Frye revient en tant que Punky (avec Cherie Johnson en tant que meilleure amie Cherie), en disant toujours « Holy macanoli! » et portant des baskets dépareillées, mais 33 ans de plus, nouvellement divorcée et mère de trois enfants: Les deux plus jeunes (Noah Cottrell et Oliver De Los Santos) sont des frères adoptifs, une sorte d’Oscar et de Felix si Felix se peignait les ongles et portait un eye-liner. («J’aime ça», dit Punky. «Ça fait ressortir vos yeux.») La troisième (Lauren Lindsey Donzis), oscillant entre impasse et plaisir à l’adolescence, est sa fille avec son nouvel ex-mari Travis (Freddie Prinze Jr .), un musicien juste «hors de la route» et traîner de manière proactive: «Nous ne serons peut-être pas« ensemble »ensemble, mais je serai toujours là pour vous, Punky Brewster.» »

Développé par Steve et Jim Armogida (la version télévisée de «School of Rock»), c’est une affaire Feel the Feels dans laquelle les yeux souvent remplis de larmes, le sourire compréhensif rencontre le sourire compréhensif et un lit est juste un endroit où toute la famille peut s’entasser avec du pop-corn et un chien. Votre tolérance peut varier pour des sentiments comme «Vous n’avez pas besoin de faire de la place pour Izzy dans l’appartement, vous devez lui faire de la place dans vos cœurs» – le mien est faible – et il n’y a rien ici qui s’efforce d’être à distance nouveau. Mais en tant que nouvelle saison de «Punky Brewster», elle est irréprochable. Et ai-je été ému par les retrouvailles décisives de la série? Oui.

Ces émissions répondent à une variété de goûts et de besoins, et toute sitcom qui dure un certain temps s’améliore avec le temps – à la fois le temps que ses créateurs mettent, car les acteurs et les écrivains en apprennent un peu plus à chaque épisode qui passe sur le monde et les gens qu’ils créer et habiter, et le temps que le spectateur y consacre, chevauchant, apprenant à les connaître, apprenant à tout savoir à leur sujet.

Comme la chanson va presque: vous voulez aller là où vous connaissez le nom de tout le monde.

