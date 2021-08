Country Great Barbara Mandrell fêté avec la marchandise Grand Ole Opry

La grande country Barbara Mandrell est honorée par le Grand Ole Opry avec une nouvelle gamme de produits exclusifs pour célébrer son succès emblématique, le hit-parade 1981 avec George Jones, “I Was Country When Country Wasn’t Cool”.

La collection disponible via la célèbre institution country comprend des t-shirts de marque « I Was Country When Country Wasn’t Cool », des affiches Hatch Show Print de la célèbre imprimerie de Nashville, des tasses à café et plus encore.

La brillante carrière de la star née à Houston, maintenant à la retraite, comprenait 20 ans de succès country dont cinq n ° 1, les autres étant “Sleeping Single In A Double Bed” de 1978, son remake de 1979 de “If Loving You Is Wrong (I Don) de Luther Ingram ‘t Want To Be Right) », sa reprise de « Years » de Wayne Newton qui a atteint le sommet au début des années 1980, « Till You Were Gone » de 1982 et « One Of A Kind Pair Of Fools » en 1983.

Élue artiste de l’année à deux reprises par la Country Music Association et une fois par l’Academy of Country Music, et deux fois comme chanteuse de l’année par les deux organisations, Mandrell entretient des relations étroites avec le Grand Ole Opry. Elle a été intronisée en tant que membre en juillet 1972 et y a donné sa dernière performance en 1997. Elle a été intronisée au Country Music Hall of Fame et au Steel Guitar Hall of Fame en 1997.

“L’Opry s’est toujours sentie comme une deuxième maison pour moi”, a déclaré Mandrell dans un communiqué pour lancer la nouvelle gamme de produits. « Mon amour pour cette scène historique est la raison pour laquelle je l’ai choisie comme lieu de ma dernière représentation. J’ai simplement dû marcher dans le cercle une dernière fois. Je suis béni d’avoir enregistré cette chanson, honoré que les fans de country l’écoutent toujours et ravi de célébrer 40 ans d'”être country, quand le country n’était pas cool” avec le Grand Ole Opry.

Écoutez le meilleur de Barbara Mandrell sur Spotify.