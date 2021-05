Country Hero George Jones Pops Sur The Hot 100

En termes de graphique, la légende de l’homme qu’ils ont appelé «Possum», le regretté et grand George Jones, a été construite avant tout sur ses réalisations dans le genre country. Soixante-dix-huit Top 10 hits sur ce graphique entre 1955 et 1990 racontent leur propre histoire. Mais George a fait une poignée d’apparitions croisées sur le compte à rebours de la pop. Le 4 mai 1959, il a débarqué le premier d’entre eux avec “Éclair blanc.”

La chanson rappelle qu’à ses débuts en tant que hitmaker, le style de Jones devait parfois plus au rock’n’roll qu’à la country. Il avait marqué de grands succès dans les charts country depuis 1955, mais quatre ans plus tard, il s’est présenté au Hot 100 avec le numéro, écrit par JP Richardson, le Big Bopper lui-même.

«White Lightning» était entré dans le tableau des pays deux mois plus tôt et, sur la liste du 13 avril, était devenu le premier n ° 1 de George dans ce format. Puis il est entré dans le classement pop à un modeste n ° 90, grimpant au n ° 73. Cela resterait son plus haut sommet jamais atteint dans cette discipline.

Tragédie du Big Bopper

La grande tragédie à propos de «White Lightning» est que son auteur n’a pas vécu pour voir son succès en tête des charts. Le Big Bopper est mort en février 1959, à le même accident d’avion qui a tué Buddy Holly et Ritchie Valens. Richardson n’avait que 28 ans. Jones, pour sa part, a eu un nouveau succès à l’âge de 27 ans. Plusieurs décennies de succès encore plus grand l’attendaient.

En 1994, la star de la country a revisité «White Lightning» dans le cadre d’un album intitulé The Bradley Barn Sessions. Le projet comprenait des duos avec une foule de notables actuels, y compris Keith Richards, Vince Gill, Alan Jackson, Marty Stuart et le trio de Trisha Yearwood, Emmylou Harris et Dolly Parton. Sur le hit de 1959, Jones était accompagné à la guitare électrique par nul autre que Mark Knopfler.

