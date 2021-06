Country Staple Gary Allan devient “impitoyable” sur le nouvel album d’EMI Nashville

Gary Allan, un incontournable de la musique country multi-platine, est de retour avec le nouvel album studio d’EMI Nashville Ruthless. Il l’a présenté le jour de la sortie vendredi dernier (25) avec un concert spécial au complexe Fifth + Broadway récemment ouvert à Nashville.

Allan a coproduit l’ensemble de 13 pistes avec les producteurs chevronnés Mark Wright, Tony Brown, Greg Droman et Jay Joyce. Rempli de sa musique originale et avant-gardiste, avec ses influences évocatrices des années 1980 et 90, il présente des collaborations avec des auteurs-compositeurs de Nashville tels que Hillary Lindsey, feu Busbee, Shane McAnally, Nicolle Galyon, Ross Ellis, Ryan Hurd, Jim Beavers, Blair Daly, les frères Warren et plus encore.

“C’est un montage de tout ce que j’ai fait depuis mon dernier album”, dit Allan. « C’est ce que j’aime. Je reste influencé par les années 90 — ainsi que par les années 80. Vingt-six morceaux ont été coupés pour cet album. Ensuite, je suis retourné en studio et j’ai enregistré trois ou quatre autres morceaux. Puis je suis revenu pour deux autres. De chacune de ces nombreuses sessions, j’ai sorti les trucs sympas que je voulais sur le disque.

Le spectacle Fifth + Broadway a fait salle comble, les fans s’emparant des billets pour ce qui était le premier concert d’Allan à Nashville en huit ans, puisqu’il a joué à guichets fermés à l’auditorium Ryman. Sa tête d’affiche à Duck Jam au Texas Motor Speedway à Fort Worth, TX était disponible sur Y2Kountry sur SiriusXM samedi (26) dans une diffusion en direct exclusive aux abonnés.

La carrière de 25 ans d’Allan sur une grande maison de disques a commencé avec Used Heart For Sale en 1996, le premier des deux albums de Decca Nashville avant de déménager dans sa maison de longue date au MCA Nashville, en commençant par Smoke Rings In The Dark, disque de platine en 1999. Il a également annoncé une nouvelle collection de produits dérivés pouvant être achetée avec l’album, comprenant des t-shirts exclusifs, des chapeaux, des vinyles, et plus sur son site internet.

